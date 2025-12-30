Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fin de año en Ibiza: talleres, fiesta y cotillón para celebrar el 2025

Ibiza concentrará gran parte de las actividades, con un mercado navideño, actuaciones musicales y una gran fiesta de Fin de Año en Vara de Rey con campanadas y cotillón

La fiesta de Nochevieja de La Movida en Ibiza de hace un año

La fiesta de Nochevieja de La Movida en Ibiza de hace un año / Ayuntamiento de Ibiza

Nuria García Macias

Nuria García Macias

Ibiza

Las Pitiusas celebran este miércoles la llegada del nuevo año con una completa programación de actividades repartidas por los diferentes municipios. Mercados navideños, música en directo, campanadas infantiles y grandes fiestas nocturnas llenarán plazas y paseos para despedir el año y dar la bienvenida a 2026.

Mercados, música y gran fiesta final

Ibiza concentra buena parte de la programación. El Paseo de Vara de Rey acoge durante todo el día el Mercado de Navidad, abierto de 11 a 14 y de 17 a 21 horas, y el mercado gastronómico, que funcionará de 12 a 23 horas con propuestas culinarias y sesiones musicales como el vermut a 45 RPM con Javi Box y amigos.

Por la mañana, a las 9 horas, se celebra la Escuela artística de Navidad en Can Tomeu, mientras que a las 11 horas tendrán lugar las pre-campanadas familiares con animación y música a cargo de Kairós. La jornada continúa con actuaciones como Rose Mary Family a las 13 horas y la sesión del DJ Orbe ‘Back to the Hits’ en la plaza del Parque, de 16 a 19 horas. A las 16.30 horas se organiza la tradicional pujada a la Catedral, con salida desde Es Martell.

El broche final llegará a las 22.30 horas con la Gran Fiesta de Fin de Año en Vara de Rey, que incluirá campanadas, uvas, cotillón y actuaciones musicales con Petit & Vázquez, Lugotti y diferentes performances hasta las 3 de la madrugada.

Sant Antoni: campanadas solidarias

Sant Antoni apuesta por una celebración familiar y solidaria. Entre las 11 y las 19 horas se habilitan los espacios mágicos, y de 12 a 13.30 horas se podrá disfrutar del espectáculo Duendes de Navidad. A las 13 horas arranca el Fin de Año Conexión Tokio – Mercat, con música, karaoke y sorpresas.

Ya por la tarde, a las 16 horas, se celebran las campanadas de Tokio, con reparto de uvas y cotillón por 3 euros, cuya recaudación se destinará a la asociación Apfem.

Santa Eulària: actividades infantiles y fiesta nocturna

Santa Eulària mantiene abierto su Mercado de Navidad con juegos y talleres infantiles en el Passeig de s’Alamera durante la mañana y la tarde. A partir de las 00.30 horas, el municipio ofrece dos propuestas para recibir el nuevo año: una gran fiesta en el Teatro España con DJ José Díaz, Groove Garage y performances de Acrobatik, y otra celebración con DJ Toni Torres en la sala polivalente y la carpa de es Puig d’en Valls.

Sant Josep: campanadas al mediodía

Sant Josep adelanta la celebración con campanadas al mediodía. A las 11 horas, la plaza de la iglesia acoge animación y música con The Rosemary Family, mientras que en Sant Jordi se celebran campanadas con el grupo Esta me la sé y un taller de deseos para el año nuevo. La música continuará a partir de las 15 horas con el DJ Toni Torres en las casetas de Sant Jordi.

Formentera: fiestas populares

En Formentera, la Plaza de la Constitución concentra el Mercado Navideño y el espacio infantil Mininadal. A las 12 horas se celebran las campanadas infantiles, y ya de madrugada, a la 1, tendrá lugar la fiesta de Nochevieja con DJ Sr. Cardona.

Además, las fiestas de Can Bonet y ses Païsses ofrecerán una Gran Fiesta de Año Nuevo a partir de las 00.30 horas, con música y diversión hasta las 3 de la madrugada.

Con propuestas para todos los públicos y edades, las Pitiusas se preparan para despedir el año con música, tradición y ambiente festivo en cada rincón.

