Con las alas al sol

Con las alas al sol | M. T. M.

Con las alas al sol | M. T. M.

Después de la pesca, el baño de sol. Un cormorán extiende bien sus alas sobre una roca, en una imagen muy representativa de estas aves acuáticas, tan comunes en la isla, ya que su plumaje no es completamente impermeable y retiene agua, lo que les obliga a secarlo tras las zambullidas.

TEMAS

