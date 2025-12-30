El álbum
Con las alas al sol
- La Justicia obliga por primera vez a pagar las horas de ferri a un camionero
- Así actuó el ladrón de langostinos en un Lidl de Ibiza en Navidad: 'Esperó su momento y embistió
- Noche de tensión en un vuelo con destino a Ibiza: 'De aquí no nos bajamos hasta que nos llevéis a casa
- Fallece Óscar Ferrer Marí, el 'vividor de las artes' que marcó la infancia en Ibiza
- Una mujer denuncia una agresión brutal en Ibiza: 'Me desangraba, pensé que me moría
- Caos en un vuelo de Ibiza en plena Navidad: insultos a la tripulación, intervención de la Guardia Civil, una emergencia médica y una hora de retraso
- Los empresarios del transporte de Baleares aseguran que las horas de ferri de los camioneros las pagarán los consumidores
- Pánico en un avión de Ibiza a Málaga por el impacto de un rayo: 'Hemos oído un estallido y el ala estaba chamuscada