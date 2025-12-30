"O me atienden o la lío", la amenaza, cuchillo jamonero en mano, del hombre reducido por la seguridad del hospital de Ibiza

"O me atienden o la lío". Esa fue la frase que encendió todas las alarmas en el área de Urgencias del Hospital Can Misses de Ibiza una tarde de agosto, en pleno verano. No había cola, pero sí una decena de personas esperando en la sala cuando un hombre, visiblemente nervioso y con una chaqueta negra puesta pese al calor, lanzó la amenaza. Quien le escuchó fue José Carlos Granda Martínez, vigilante de seguridad del centro desde hace una década.

El hombre, de unos 40 años, acababa de acercarse al mostrador de admisión cuando Granda decidió intervenir. «Le pregunté qué necesitaba y por qué venía», recuerda. No obtuvo respuesta. Solo la amenaza. En ese instante, el vigilante aún no había detectado el mayor peligro: de la manga de la chaqueta sobresalía la punta de un cuchillo fino y alargado, similar a los utilizados para cortar jamón. Granda estaba situado cerca de la entrada principal. En la sala de cámaras se encontraba su compañero, Paco Ruiz. Cuando el individuo empezó a deslizar el arma hacia fuera, la situación se volvió crítica. «Ahí ya no me quedó más remedio que reducirle», explica. Su decisión fue inmediata: evitar que pudiera hacer daño a cualquiera de las personas que se encontraban en Urgencias o incluso a sí mismo.

Una cuestión de segundos

El vigilante tomó distancia y se colocó a un lado, aplicando los protocolos aprendidos durante sus diez años de experiencia y también en su etapa previa como Policía Militar en el Ejército del Aire. «Siempre presupones que la persona es diestra, así que hay que bloquear ese lado lo antes posible», detalla. El hombre reaccionó con agresividad, pero la intervención fue rápida. En cuestión de segundos llegó Ruiz y, entre ambos, lograron desarmarlo y ponerle las esposas. Todo ocurrió casi sin que nadie se percatara. «Se hace lo más rápido posible», subraya Granda. Cuando parte de los presentes fue consciente de lo que estaba pasando, el individuo ya se encontraba reducido en el suelo.

Desde el Área de Salud destacan precisamente esa rapidez y discreción como claves para evitar males mayores. De hecho, hace unos días Granda recibió una medalla de reconocimiento por esta actuación, un galardón que también se entregó a José Plà, otro vigilante que salvó recientemente a un hombre de morir por asfixia al atragantarse.

Mientras permanecía esposado, el detenido no ocultó sus intenciones. «Decía que había venido a liarla y que no le dejábamos hacerlo», relata el vigilante. Más tarde, ante la Policía Nacional, llegó a afirmar que su intención era "llevarse a alguien por delante». Los agentes se hicieron cargo de la situación y lo trasladaron detenido tras tomar declaración a los dos trabajadores de seguridad. No fue necesaria denuncia por parte del hospital, ya que se trataba de una agresión inminente y la actuación fue de oficio. Tras el suceso, el dispositivo de seguridad del centro se mantuvo alerta por si el hombre regresaba. En Ibiza, al existir un único hospital, no se puede prohibir la entrada a una persona concreta como sí ocurre en otros territorios con varios centros sanitarios.

Una situación cada vez más común

Aunque Granda asegura que no es habitual que alguien acuda armado al hospital, sí reconoce un aumento de actitudes agresivas. «Cada vez es más frecuente que la gente amenace con liarla si no se le atiende», lamenta. A su juicio, el contexto influye: «Aquí la gente viene a disgusto. Nadie quiere estar en un hospital, y en los últimos años hay menos paciencia». El vigilante apunta también a la percepción previa con la que muchos pacientes llegan a Urgencias. «Se hace más caso a lo que se ve en redes sociales que a la realidad. La prioridad aquí es médica, y en verano entran muchísimas ambulancias con casos muy graves», explica.

Para Granda, la clave para afrontar situaciones límite como esta está en la experiencia y en el trabajo en equipo. Junto a otros nueve compañeros, forman un grupo muy cohesionado. «Sabemos cómo colocarnos y cómo actuar solo con mirarnos», afirma. Tras intervenciones de este calibre, el equipo se toma unos minutos para hablar, analizar lo ocurrido y dejarlo en el trabajo. «Nos tomamos un café y lo dejamos aquí. No pensamos en marcharnos». Porque, como demostró aquella tarde, a veces basta una frase para que todo cambie en cuestión de segundos.