Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza: «Me gustaría que me aclarasen cuál debe ser la actividad de Fecoev»

El presidente del Consell, Vicent Marí, no descarta replantear el funcionamiento de la empresa pública Ferias, Congresos y Eventos de Ibiza (Fecoev), después de que un informe de la interventora general, Marian Tur, haya puesto reparos a su modelo de gestión. Eso sí, ante esta tesitura, Marí solicita que los servicios técnicos le presenten primero «la mejor forma jurídica para gestionar estas competencias».

El informe de Tur saltó a la palestra durante el pleno para la aprobación de los presupuestos generales del Consell para 2026. En este documento, se pone en entredicho las funciones que desarrolla como sociedad mercantil Fecoev, la empresa pública que gestiona el Recinto Ferial y el Hipódromo de Sant Rafel y que, desde 2017, también asumió funciones de promoción turística.

Tal y como publicó este diario, «la evolución del ente a lo largo de los últimos ejercicios pone de manifiesto que su actividad real se ha ido desvinculando, progresivamente, del régimen propio de una sociedad mercantil», según reza el texto de la interventora.

Entre otras objeciones, se pone el acento en el modelo de gestión de Fecoev y en el hecho de que «aproximadamente el 95% de su financiación proceda del Consell». «Estas circunstancias evidencian que opera en la práctica como un ente instrumental de carácter operativo y no como una sociedad de naturaleza mercantil», advierte el documento.

Marí asegura que «respeta» este informe, pero también reclama que le «aclaren cuál debería ser la actividad de Fecoev o si se debe disolver». «Yo haré caso de lo que aconsejen los servicios jurídicos, técnicos y económicos de la casa», subraya el presidente ibicenco.

Promoción turística

Marí recuerda que, durante el mandato de coalición del PSOE con Podemos-Guanyem, Fecoev pasó a hacerse cargo de las funciones que llevó a cabo anteriormente la Fundación para la Promoción Turística de Ibiza, que fue disuelta en julio de 2017. «La fundación era un buen instrumento, pero ahora nos encontramos con que Fecoev tampoco es la forma adecuada», se resigna.

De las palabras de Marí se infiere un distanciamiento con la autora del informe: «Pues que se encuentre la vía adecuada y los políticos impulsaremos la fórmula que más se ajuste a la voluntad de los técnicos de la casa; no puedo decir nada más», sentencia.

Cabe recordar que Marí y la interventora mantuvieron un abierto desencuentro a raíz de la campaña promocional ‘La vida Islados’, que encargó el Consell para tratar de reactivar el turismo durante el estado de alarma decretado por la pandemia del covid.

El presidente llegó a ser denunciado por acoso laboral por Tur, que había puesto reparos a esa contratación publicitaria, una acusación de la que Marí quedó absuelto.

Informe jurídico

En sus funciones actuales, la interventora aconseja que los servicios jurídicos del Consell elaboren un informe sobre la identidad de Fecoev «con el objetivo de adecuarla a la realidad funcional y financiera de la entidad». Entre las diferentes alternativas, como avanzó este diario tras el pleno presupuestario, apunta a «un organismo autónomo, consorcio, fundación pública o cualquier otra fórmula prevista en el ordenamiento jurídico».