La torre de Portinatx ya es de titularidad pública: esto es lo que ha pagado el Consell de Ibiza por su compra

El Consell de Ibiza ha formalizado ante notario la compra de la torre de defensa de Portinatx, un Bien de Interés Cultural (BIC) que pasa así a ser de titularidad pública. La adquisición se ha realizado mediante el ejercicio del derecho de tanteo previsto en la legislación de patrimonio histórico y cuenta con financiación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), en el marco del Plan insular de recuperación y rehabilitación de espacios patrimoniales públicos.

La compra de la torre de Portinatx, por un importe total de 700.000 euros, ha sido posible gracias a una aportación de 425.000 euros procedentes de fondos del ITS, mientras que el resto se financia con recursos propios del Consell de Ibiza. Con esta operación, la institución insular garantiza la conservación, la protección y la futura puesta en valor de uno de los elementos defensivos más emblemáticos del litoral norte de la isla.

Formalización ante notario de la compra de la torre de Portinatx / Consell de Ibiza

Reivindicación histórica

La torre de Portinatx es una construcción del siglo XVIII, finalizada en 1763 y diseñada por el ingeniero Ballester, que forma parte del sistema histórico de torres de vigilancia costanera de las Pitiusas. Estos elementos defensivos son testimonio de un periodo marcado por los ataques piratas y por la necesidad de proteger la población y el territorio, y constituyen hoy un patrimonio de gran valor histórico, cultural y paisajístico. Aunque se conserva en un estado estructural relativamente bueno, la torre acumulaba décadas de falta de mantenimiento, lo que hacía imprescindible una intervención pública para garantizar su preservación.

La adquisición pone fin a un largo proceso iniciado hace años y da respuesta a una reivindicación histórica sobre el futuro de este monumento, que hasta ahora había permanecido en manos privadas sin una solución definitiva. Con la compra, el Consell de Ibiza podrá impulsar actuaciones de restauración, rehabilitación y adecuación para hacer posible su apertura a la ciudadanía y su integración en las rutas patrimoniales y culturales de la isla.

La consellera ejecutiva de Educación, Cultura y Patrimonio, Sara Ramon, ha destacado que “hoy cerramos un capítulo que hacía demasiado tiempo que estaba abierto y aseguramos que la torre de Portinatx queda definitivamente protegida como patrimonio público”. Ramon ha subrayado que “el ejercicio del derecho de tanteo y el uso de fondos del Impuesto de Turismo Sostenible demuestran que estos recursos sirven para devolver a la ciudadanía bienes patrimoniales que forman parte de nuestra identidad colectiva”. Según ha afirmado, “esta compra nos permite pasar de las palabras a los hechos y garantizar que este monumento no solo se conserve, sino que pueda ser conocido, visitado y valorado por las generaciones presentes y futuras”