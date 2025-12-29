El sector primario de Ibiza y Formentera recibe del Govern más de 223.000 euros de la PAC

El sector primario de Ibiza y Formentera ha recibido más de 223.000 euros del último pago del saldo de la PAC 2025 abonado en diciembre por el Govern balear. En conjunto, las Pitiusas suman 223.833,80 euros —206.168,65 euros para Ibiza y 17.665,15 euros para Formentera— en una transferencia que ha llegado a 303 beneficiarios (270 en Ibiza y 33 en Formentera), según ha informado la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural a través del FOGAIBA.

En términos globales, el Govern ha abonado durante el mes de diciembre más de 22 millones de euros al sector primario de las Illes Balears, con un total de 22.048.948,34 euros, correspondientes principalmente al saldo de la PAC 2025, ayudas compensatorias del PEPAC y diversas líneas de inversión y desarrollo rural.

En lo que respecta al saldo de la PAC 2025, el pago se realizó el 12 de diciembre por un importe de 10.808.962,63 euros, una vez la normativa permite iniciar estos abonos a partir del 1 de diciembre. Sumado a las bestretas del 16 de octubre y el 27 de noviembre, el Govern ya ha abonado 24.939.926,98 euros dentro del año de solicitud, lo que supone un 11,8% más que el año pasado y un 22,3% más que en 2022.

El conseller de Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha señalado que este incremento “demuestra la voluntad del Govern de resolver las convocatorias lo antes posible y que el dinero llegue a los agricultores y ganaderos en el menor tiempo”.

Reparto por islas

Por islas, el reparto del último pago del saldo de la PAC se ha distribuido con Mallorca a la cabeza, con 8.542.428,66 euros para 3.864 beneficiarios, seguida de Menorca, con 2.042.700,17 euros para 352 beneficiarios. En el caso de las Pitiusas, los importes se han concentrado en Ibiza (206.168,65 euros; 270 beneficiarios) y Formentera (17.665,15 euros; 33 beneficiarios).

El pago incluye doce líneas de ayuda, entre las que destacan la ayuda básica a la renta (5.642.758,96 euros), la redistributiva (1.099.467,53 euros), la ayuda a jóvenes (843.798,21 euros) y varias ayudas asociadas a sectores productivos como frutos secos, olivar con dificultades específicas, bovino extensivo de carne, producción de leche de vaca u ovino y caprino extensivo de carne.

Además, en diciembre se han iniciado los pagos de las ayudas compensatorias del PEPAC, con 3.592.088,02 euros correspondientes al pago compensatorio para zonas con limitaciones específicas (PCES 2025), que han llegado a 618 beneficiarios. Simonet ha remarcado que este año se han priorizado estas ayudas “porque permiten llegar a más profesionales e inyectar liquidez de manera más rápida”.

A esta cifra se suman 7.647.897,69 euros de otras líneas, entre ellas el cierre de pagos vinculados a la distribución de productos agrarios por el canal Horeca y el inicio de las ayudas a experiencias de turismo enogastronómico, además de inversiones en explotaciones agrarias, transformación y comercialización, incorporación de jóvenes agricultores, medidas ambientales y proyectos Leader.

El conseller ha concluido que esta forma de trabajo “da seguridad al sector y permite planificar mejor la actividad de las explotaciones”, y ha asegurado que el Govern mantendrá esta línea “para que el sector primario tenga el apoyo que necesita, cuando lo necesita”.