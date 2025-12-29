Un total de 14 patrones de pateras están encarcelados en la prisión de Ibiza

Un total de 101 internos, ya sea cumpliendo una condena por un delito cometido o a la espera del juicio que dictará sentencia sobre su futuro, se encuentran encarcelados actualmente en el centro penitenciario de Ibiza, Y de estos, 14 fueron detenidos por patronear una patera hasta las Pitiusas.

El delito más común entre ese centenar de internos es el tráfico de estupefacientes, con un total de 27 personas entre rejas por este motivo, según los datos a los que ha tenido acceso Diario de Ibiza.

De hecho, este mes se han conocido dos nuevas operaciones antidroga de envergadura en la isla. La más espectacular, desarrollada por más de un centenar de efectivos entre Guardia Civil, Policía Nacional y Servicio de Vigilancia Aduanera, se saldó con al menos ocho detenidos tras numerosos registros por toda la isla.

La otra tuvo lugar el pasado 2 de diciembre y llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red criminal internacional que había movido al menos 600 kilos de cocaína. Era el padre de una banda familiar que operaba escondido en la isla mientras sus dos hijos lo hacían en Países Bajos.

De acuerdo al último balance trimestral de criminalidad que realiza el Ministerio del Interior, el tráfico de drogas fue el delito que más creció en Ibiza durante el último año, con una subida del 40%. Desde la Guardia Civil defienden que eso no indica que haya más narcotráfico, sino que ahora se persigue mejor.

Delitos contra el patrimonio

El segundo motivo principal de reclusión en la prisión, la única que hay en las Pitiusas y situada en el barrio de Can Fita, son los delitos contra el patrimonio. 22 personas viven entre rejas por haber realizado robos o hurtos en Ibiza y Formentera. Durante los nueve primeros meses de este año, se denunciaron ante los cuerpos y fuerzas de seguridad un total de 3.720 infracciones de ese tipo en Ibiza y otras 129 en Formentera. En total, 3.849.

Por su parte, los delitos relacionados con violencia de género son la causa de que 20 reclusos hayan perdido su libertad. Son personas que han cometido agresiones o amenazas a parejas o exparejas, pero también quebrantamientos de condena, como puede ocurrir cuando un condenado se salta una orden de alejamiento.

Los datos oficiales indican que las denuncias por esta causa en Ibiza y Formentera han aumentado un 25% durante el segundo trimestre del año, según se desprende del último balance publicado hasta la fecha por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Entre los meses de abril y junio se contabilizaron un total de 395 demandas por violencia de género. Esta cifra confirmó la anomalía de las Pitiusas dentro del archipiélago balear, ya que, por el contrario, las denuncias han bajado tanto en Mallorca como en Menorca.

Patrones de pateras

Por su parte, un total de 14 patrones de pateras están encarcelados, acusados o condenados por un delito de tráfico de seres humanos. La explosión del fenómeno migratorio, que por segundo año consecutivo ha traído a unos 3.000 migrantes en embarcaciones irregulares, ya tiene una clara incidencia entre la población reclusa.

Además, los otros 18 apresados que no han cometido ninguno de los motivos mencionados se reparten entre otras infracciones como homicidio imprudente, delitos de tráfico, agresiones sexuales o estafa. Al ser la de Ibiza una cárcel pequeña con medidas de seguridad limitadas, los reclusos clasificados en primer grado suelen ser trasladados a la de Palma o a centros de la Península que cuentan con módulos de alta seguridad.