Nochevieja en Ibiza: Doce recetas fáciles para sorprender en casa

Nochevieja, una de las veladas más especiales del año, está ya a la vuelta de la esquina. Los restaurantes están llenos hasta los topes y la mayoría de la gente optará por celebrar el cambio de año en casa, con su familia o sus amigos.

Para no complicarse mucho en la cocina y, a pesar de eso, dejar a los comensales impactados con nuestras dotes culinarias, Diario de Ibiza recupera algunas de sus recetas más festivas y fáciles de la sección Gastronomía de Guerra del dominical.

Aquí van doce platos, como las uvas, desde los entrantes al postre, para sorprender en la mesa esta Nochevieja. Además, a precios ajustados y que apenas requieren esfuerzo ni complicaciones. Porque la última del año no es una noche para andar preocupados por si se nos quema algo en el horno o si la salsa sale lo suficientemente caliente sino para disfrutar con quienes nos acompañan.

Los doce platos para Nochevieja / M. T.

Platos fríos

Los cogollos lo ponen muy fácil en noches especiales. No hay ni que limpiarlos. Con cortarlos por la mitad, listo. Al tostarlos en una plancha conseguiremos ese toque especial. El punto, la vinagreta.

Cogollos a la plancha con sardina ahumada / M. T.

Sencillísima, con apenas tres ingredientes, pero muchísimo sabor. Así es esta ensalada para la que sólo necesitamos abrir una bolsa de brotes, desmigar un poco de queso, cortar unas fresas y preparar el aliño, con bien de vermut, muy muy festivo.

Ensalada de fresas, feta y vinagreta de vermut / M. T.

Una batidora, un par de latas de conserva de las que tenemos al fondo de la despensa y ¡listo! En apenas unos minutos tendremos dos untables que harán las delicias de los invitados. Para colocar graciosamente sobre una tostada o para dipear con picos, rosquilletas o incluso unas crudités de verduras.

Dúo de patés de mar / M. T.

Si hay algo que no falla en las mesas de fiesta es el salmón marinado o ahumado. Un producto caro, pero que se puede preparar en casa de forma sencilla. En 24 horas tendremos un salmón mucho más rico y más barato que en la tienda. ¡Sencillísimo!

Otro clásico de las mesas de fiesta. Suena viejuno, sí, pero tú los pones en la mesa y vuelan. Cada uno los puede adaptar a sus gustos, pero lo que no puede faltar nunca en esta receta es una crema, ya sea mayonesa u otra, que quede bien untuosa, porque ese es el truco: un bocado suave que se funde en la boca. Para estas fechas se puede decorar con un poco de cebollino o una colita de gamba, por ejemplo.

Entrantes calientes

De esta tarta salada ya podéis preparar varias porque vuestros comensales arrasarán con ella. Es tan simple de preparar que parece una broma, porque el resultado es brutal. Además, la podéis aderezar a vuestro gusto. Lo más importante: el tostadito oscuro y caramelizado que queda en los bordes.

Caliente, o con una salsa, puede funcionar como un entrante caliente servido en plato, pero también puede servirse frío, como un paté. Requiere algo más de elaboración, pero vale la pena. Además, se puede prerar un par de días antes y así nos ahorramos el trabajo el día de Nochevieja.

Una advertencia antes de decidiros por este plato para Nochevieja: ya podéis preparar una buena cantidad de estos flanes, porque es imposible comerse sólo uno. Estos son de espinacas, pero aprovechad cualquier verdura que os guste. ¡Con remolacha quedarán bien rosas!

No podemos olvidarnos de los amantes de la cuchara. Y qué mejor en estas fechas que una sopa de tomate. Es sencilla, está deliciosa, calienta el estómago y el corazón y, además, hace juego con el color estrella de estas fechas: el rojo. ¿Qué más se puede pedir?

Platos principales

Una delicia para muchos, en casa no falta nunca el steak tartar en fechas señaladas. Se suele preparar con solomillo, pero si tenéis un carnicero de confianza, preguntadle con qué lo prepararía él, seguro que tiene una opción más económica sin perder ni un ápice de calidad. Impresiona la idea de prepararlo en casa, pero es increíblemente sencillo.

Este plato es para aquellos que consideran que no se ha comido si no se usa el cuchillo de la carne. Aunque este pollo queda tan meloso que no es necesario usarlo para comérselo. El hinojo le da un sabor peculiar, diferente, algo anisado festivo.

El dulce final

Como no podía ser de otra manera, en este listado de recetas para Fin de Año no podíamos dejar de lado la salsa de Nadal, el plato más emblemático de la gastronomía ibicenca en Navidad. En la mayoría de las casas, aún debe quedar un poco de Navidad y, si no, aún estáis a tiempo de comprar un poco de almendra molida y haceros un poquito.