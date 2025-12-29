Asociación de Padres de Niños con Cáncer (Aspanob): «Cuando un niño de Ibiza viaja por el cáncer, toda la familia se mueve con él»

La Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares (Aspanob) presenta su calendario solidario 2026, que se convierte en «un viaje por la conciencia» que coincide con el 40 aniversario de la entidad, según indica en una nota de prensa. El proyecto destaca que no hay oncólogo infantil en todas las islas y que, cuando un menor es diagnosticado con cáncer, la familia debe desplazarse a Palma para el tratamiento.

Eso implica viajes constantes, reorganizar el trabajo, separar a los parientes, ajustar la economía y apoyarse en abuelos, amigos y escuela para sostener la vida cotidiana. «Cuando un menor viaja por el cáncer, toda la familia se mueve con él», confirma el comunicado.

Estaciones temáticas

El calendario solidario Aspanob 2026 utiliza el símbolo del tren de la asociación para narrar este viaje. Cada mes representa una estación temática que muestra un aspecto clave del proceso que atraviesan las familias: el diagnóstico, el viaje, los hermanos, el trabajo, los gastos, los abuelos, los amigos, el hogar, la escuela, el apoyo psicológico, los médicos y la vuelta a casa.

Cada estación se acompaña de: una ilustración específica, que ha realizado uno de los menores hospitalizados o que ya han superado la enfermedad; una frase que sintetiza el momento, y un código QR que permite profundizar en la historia de ese mes y conocer la empresa que apadrina ese momento. Durante 2026, estas estaciones se reforzarán con microescenas teatrales simbólicas que se difundirán en redes sociales, haciendo el mensaje aún más visual y accesible para toda la comunidad.

El recorrido culmina en la Estación 40, un espacio simbólico que representa los 40 años de Aspanob acompañando a familias de Baleares. En este punto se llevará a cabo un acto especial con soplado de velas, agradecimientos y fotografía institucional con familias, colaboradores, patrocinadores, autoridades y medios. Este apartado quiere ser un momento de reconocimiento a todas las personas, entidades y profesionales que han hecho posible cuatro décadas de apoyo psicológico, social, económico y logístico.

El calendario nace con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre el impacto real del cáncer infantil en la vida de una familia, de una forma cercana y sin dramatismos. También pretende recaudar fondos para que Aspanob pueda seguir ofreciendo sus servicios gratuitos a las familias que lo necesitan.

En formato papel y digital

El calendario solidario Aspanob 2026 estará disponible en formato papel, a través de puntos de venta y colaboradores de la asociación. Se puede comprar desde el lunes hasta el 6 de enero en la caseta de la entidad en el Mercat de Nadal de Sant Antoni y el 18 de enero en el mismo lugar durante el festival anual de Aspanob en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni. Además, también se pueden hacer donativos de 10 euros.

También se puede conseguir el calendario en formato digital (PDF) para facilitar su adquisición desde cualquier lugar y permitir que empresas, colectivos y particulares puedan compartirlo internamente o utilizarlo en sus comunicaciones. En breve estará disponible la web subetealtrendeaspanob.com.

Línea de patrocinios

Además de la venta de este artículo, Aspanob lanza una línea de patrocinios para implicar al tejido empresarial en este viaje. El objetivo es crear una red de empresas aliadas que, más allá de la visibilidad, quieran formar parte de una respuesta colectiva frente al cáncer infantil en Baleares. Se han creado cuatro niveles de colaboración para que las compañías interesadas puedan sumarse según sus posibilidades:

-Patrocinador de Parada (1.000 euros). Patrocinio exclusivo de una de las doce estaciones del tren. Incluye protagonismo en su mes y presencia destacada en la landing del proyecto, redes sociales, el cartel de la estación correspondiente y la presentación pública.

-Patrocinador Oro (500 euros). Presencia anual en la landing de colaboradores, seis publicaciones durante el año y placa conmemorativa del 40 aniversario.

-Patrocinador Plata (200 euros). Presencia en la sección 'Empresas que hacen posible este viaje' y tres publicaciones grupales de agradecimiento, además de diploma de colaboración.

-Patrocinador Bronce (100 euros). Aparición en la landing general y agradecimiento grupal en redes.

Con este proyecto, Aspanob quiere hacer visible una realidad que muchas veces queda en silencio y, al mismo tiempo, ofrecer a la ciudadanía y a las empresas una forma concreta de ayudar. «Este calendario no es solo para colgarlo en la pared: es para mirarlo, entenderlo y actuar. Cada calendario comprado y cada empresa que se suma nos ayuda a garantizar que ninguna familia haga este viaje sola», sentencia el comunicado.