La aprobación, por parte del Govern y por la vía de urgencia, del proyecto de ampliación de la planta desaladora de Santa Eulària, una de las tres que funcionan en Ibiza además de la de Vila y Sant Antoni. La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua) ha iniciado el expediente de contratación de las obras, que saldrán a licitación con un presupuesto de 9,9 millones de euros y una previsión de dos años de trabajos. La capacidad de producción de la planta, cuando se amplíe, pasará de los actuales 16.000 metros cúbicos de agua a un máximo de 22.000. El Govern dice apostar por las desaladoras para hacer frente al aumento de la demanda de agua en la isla, sobre todo en verano, y para proteger los acuíferos, en muchos casos agotados desde hace ya varios años.

Llama la atención

El cartel de ‘no hay mesa’ que han colgado la mayor parte de los restaurantes que se mantienen abiertos (pocos) estos días de Navidad en Ibiza. Encontrar un hueco para cenar en Nochevieja es tarea complicada, ya que las reservas están prácticamente agotadas a excepción de espacios para grupos muy reducidos. Esto no es una novedad este año porque ya ocurrió en Nochebuena y Navidad.