Llama la atención
La aprobación, por parte del Govern y por la vía de urgencia, del proyecto de ampliación de la planta desaladora de Santa Eulària, una de las tres que funcionan en Ibiza además de la de Vila y Sant Antoni. La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua) ha iniciado el expediente de contratación de las obras, que saldrán a licitación con un presupuesto de 9,9 millones de euros y una previsión de dos años de trabajos. La capacidad de producción de la planta, cuando se amplíe, pasará de los actuales 16.000 metros cúbicos de agua a un máximo de 22.000. El Govern dice apostar por las desaladoras para hacer frente al aumento de la demanda de agua en la isla, sobre todo en verano, y para proteger los acuíferos, en muchos casos agotados desde hace ya varios años.
El cartel de ‘no hay mesa’ que han colgado la mayor parte de los restaurantes que se mantienen abiertos (pocos) estos días de Navidad en Ibiza. Encontrar un hueco para cenar en Nochevieja es tarea complicada, ya que las reservas están prácticamente agotadas a excepción de espacios para grupos muy reducidos. Esto no es una novedad este año porque ya ocurrió en Nochebuena y Navidad.
- La Justicia obliga por primera vez a pagar las horas de ferri a un camionero
- Así actuó el ladrón de langostinos en un Lidl de Ibiza en Navidad: 'Esperó su momento y embistió
- Fallece Óscar Ferrer Marí, el 'vividor de las artes' que marcó la infancia en Ibiza
- Una mujer denuncia una agresión brutal en Ibiza: 'Me desangraba, pensé que me moría
- Caos en un vuelo de Ibiza en plena Navidad: insultos a la tripulación, intervención de la Guardia Civil, una emergencia médica y una hora de retraso
- Lotería de Navidad | Un quinto premio, dotado con 60.000 euros, cae en Ibiza: 77.715
- La terminación del Gordo deja 350.000 euros en Ibiza: 'No es mucho dinero, pero sí mucha alegría
- Tres niños muertos en una patera que quedó a la deriva rumbo a Baleares