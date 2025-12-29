La Associació de Joves d'Eivissa (AJE) alza la voz ante la falta de oportunidades en Ibiza

Quedan pocos días para que la Associació de Joves d'Eivissa (AJE) se dé a conocer al público. Así, el próximo 3 de enero la nueva asociación se presentará en sociedad con el objetivo de convertirse en una entidad pionera en la representación juvenil en la isla.

La nueva agrupación nace en un contexto de profundos cambios sociales en Ibiza, que en los últimos años ha experimentado una transformación sin precedentes no solo en el ámbito económico y laboral, sino también en el cultural, social y lingüístico. Según sus impulsores, estas transformaciones afectan de manera especialmente intensa a la población joven.

El surgimiento de la Associació de Joves d'Eivissa responde, según sus promotores, a la ineficacia de las instituciones políticas y gubernamentales y a la falta de respuesta de la propia Administración ante los problemas que afectan a la juventud.

Preservación de las tradiciones

Entre sus principales reivindicaciones figuran el acceso a una vivienda digna, la posibilidad de estudiar en la isla sin necesidad de emigrar, la defensa de la lengua propia y la preservación de las tradiciones y la cultura locales. Asimismo, reclaman un modelo de desarrollo que no dependa exclusivamente del turismo.

El acto de presentación tendrá lugar a las 11 horas en Can Jordi, ubicado en la carretera de Sant Josep. Durante la jornada se dará lectura al manifiesto fundacional de la asociación, en el que se expondrán sus propuestas dirigidas a la juventud. El programa se completará con actividades de ocio saludable, como ball pagès, un concierto y diversos talleres destinados a jóvenes.