El nuevo juez contra la violencia de género de Ibiza carece de experiencia

La lucha contra la violencia de género en Ibiza y Formentera cuenta a partir de este 31 de diciembre con un nuevo e importante refuerzo. Se trata de un segundo juez centrado exclusivamente en esta materia, una plaza que por ahora no tiene dueño definitivo a falta de que se convoque el concurso para su asignación, y que va a estrenar de forma provisional Santiago Guasch, quien empezó a trabajar como juez sustituto de refuerzo en el juzgado contra la violencia de género hace casi cuatro meses.

Concretamente, Guasch, que no contaba con experiencia previa en la materia, debutó coincidiendo con la entrada en vigor el pasado 3 de octubre de una nueva fase de la reforma judicial. Desde aquel día, los juzgados contra la violencia de género ampliaron sus funciones en todo el país y pasaron a asumir todos los delitos de violencia sexual cometidos sobre mujeres.

La Ley de Eficiencia, que este 31 de diciembre culmina con la desaparición definitiva de 3.900 juzgados y la creación de un total de 431 tribunales de instancia, hace que todos los casos de violencia de género se agrupen dentro de una única sección que, por primera vez, cuenta con dos jueces en las Pitiusas.

Para el único magistrado que desempeñaba esta labor hasta ahora en las islas, Juan Carlos Torres, la creación de esta segunda plaza supone «un gran acierto».

«Número límite» de asuntos

«Se necesitaba urgentemente por razón del aumento de la carga de trabajo que, tratándose de las víctimas, no se mide en números, sino en las historias y los dramas que tienen. Y toda esa tarea para un solo juez es inabordable, humanamente no se la deseo a nadie. Habíamos llegado a un número límite de asuntos», subraya a Diario de Ibiza.

Torres, que lleva 15 años impartiendo justicia sobre violencia de género en el partido judicial de Ibiza, destaca que se trata de una materia especialmente sensible: «La sobrecarga judicial, y lo puedo decir por experiencia, lleva a un coste personal o a un enfoque acrítico con tantas denuncias. Porque toda denuncia requiere un análisis profundo y comparativo con tantos otros casos, sobre todo para tomar la primera decisión, que es la protección de la víctima».

En cuanto a la importancia a nivel práctico de la activación de un segundo juez, explica que «permitirá alternar las guardias de semana en semana entre el juez número uno y el juez número dos».

«El juzgado de violencia de género presta un servicio de guardia específico para las víctimas de violencia de género y ahora también para las víctimas de violencia sexual. Y eso supone una atención diferente y muy atenta. Los casos de violencia sexual son asuntos complejos que requieren declaraciones largas», esgrime.

50 nuevas plazas

El pasado 3 de junio, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que establece la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales especializados para reforzar las secciones de violencia sobre la mujer que formarán parte de los nuevos tribunales de instancia.

Con esta medida, el Ejecutivo defendía su cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas del Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. A nivel balear, el anuncio se tradujo en la creación de tres nuevas plazas en Ibiza, Palma y Manacor.

«La medida muestra el firme compromiso del Gobierno con la protección de las víctimas de violencia de género y sexual, garantizando que el sistema judicial disponga de los recursos adecuados para brindar una atención especializada y eficaz», aseguró hace un tiempo el Gobierno.

Por contra, el juez decano de Ibiza, Sergio González, lamentó que se dejaran de lado «otras necesidades importantes de la isla que no son tan de cara a la galería». «Desde hace mucho tiempo se ha solicitado la creación de otros juzgados que no parecen tener tanto efecto social, popularidad, beneficio político o como se quiera llamar. Pero no se crean y no entiendo por qué», expresó.

Las denuncias aumentan un 30% en Ibiza

El número de denuncias por violencia de género se disparó un 30% en los juzgados de Ibiza en el tercer trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2024, según se desprende de la estadística difundida por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Entre julio y septiembre se presentaron 482 denuncias, 110 más que en los mismos meses del año pasado, cuando llegaron a los juzgados 372. Esto significa que recibieron una media de cinco denuncias diarias entre julio y septiembre.