La International Ballet Company inicia en Ibiza su gira europea de 2026 con “El lago de los cisnes”

La International Ballet Company, referente de la danza clásica a nivel mundial, ha elegido Ibiza para dar el pistoletazo de salida a su temporada 2026. El próximo viernes 2 de enero, a las 20 horas, el Palacio de Congresos de Santa Eulària se vestirá de gala para recibir "El Lago de los Cisnes", una obra maestra que combina la partitura de Tchaikovsky con una ejecución técnica impecable.

El gran reclamo de la velada será la presencia de la prima ballerina Cristina Terentiev, intérprete galardonada en certámenes internacionales y reconocida por su repertorio de papeles protagonistas en los grandes títulos del ballet. En esta producción estará acompañada por el solista Alexandru Balan, con quien dará vida a la dualidad de Odette/Odile y la pasión del Príncipe Sigfrido, apoyados por un cuerpo de baile de solistas procedentes de las escuelas más prestigiosas de Europa del Este.

La puesta en escena para este 2026 ha sido renovada, ofreciendo una escenografía y vestuario que realzan la narrativa visual sin perder la pureza coreográfica de Petipa e Ivanov. "Queremos que el público ibicenco viva una experiencia transformadora; este ballet es el regalo perfecto para empezar el año con belleza y emoción", señala la dirección artística.

Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma 4tickets.