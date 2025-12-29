El PSOE acusa a Vicent Marí de “inoperancia” ante la crisis de la vivienda en Ibiza

El PSOE de Ibiza ha criticado las recientes declaraciones del presidente del consell, Vicent Marí, sobre la crisis de vivienda en la isla y las ha calificado de “palabras vacías”. Así lo ha afirmado la portavoz socialista en el Consell, Elena López Bonet, quien sostiene que las afirmaciones del presidente “chocan frontalmente” con las políticas impulsadas por su partido en los últimos meses.

En un comunicado, los socialistas se refieren a la idea planteada por Marí de que “habrá que construir exclusivamente para los residentes” y de que se debe dejar de promover únicamente vivienda libre. Para el PSOE, ese planteamiento se acerca a debates que el socialismo de las islas defiende desde hace tiempo. En este sentido, López Bonet afirma que “habría que dar la bienvenida” al presidente del Consell a esa “restricción urbanística” y a una “verdadera intervención del mercado”, siempre que exista voluntad real de aplicarla.

Marí dice lo que la gente quiere oír, para después no hacer nada. Elena López Bonet — Portavoz del PSOE

No obstante, la Federación Socialista de Ibiza y Formentera (FSE) considera que el discurso de Marí es “oportunista y vacío de contenido” porque, según señalan, entra en contradicción con leyes e iniciativas aprobadas por su propio partido desde instituciones baleares desde el inicio de la legislatura. En el mismo comunicado, el PSOE vincula estas declaraciones con lo que califica como “inmovilismo” del presidente desde su llegada al cargo y asegura que se trata de “una marca” de su presidencia, al afirmar que “dice lo que la gente quiere oír para después no hacer nada”.

Los socialistas también reprochan a Marí que no haga autocrítica y que dirija sus críticas al Gobierno central, situando al Ejecutivo de Pedro Sánchez como responsable de la crisis de vivienda en Ibiza. En este punto, López Bonet sostiene que existe “una ley estatal que frenaría la subida de los alquileres”, que —según indica— “está funcionando en otros lugares” y que el Govern de Marga Prohens “se niega a poner en marcha” en Baleares.

“El Partido Socialista puede estar de acuerdo con las declaraciones de Marí, aunque no las consideremos creíbles visto el camino que ha decidido tomar su partido en nuestras islas”, concluye López Bonet.