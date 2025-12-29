Obras en educación
Ibiza y Formentera reciben 13,7 millones para mejoras en centros educativos durante 2025
El Govern balear prevé mantener el ritmo en 2026 con nuevas ampliaciones y el inicio de un nuevo instituto en la isla
El Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec) ha invertido durante 2025 un total de 13,7 millones de euros en actuaciones, servicios y suministros en centros educativos de Ibiza y Formentera. Así lo ha informado este lunes la conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, en el que enmarca estos trabajos en la iniciativa ‘Islas en transformación’, impulsada por el Govern para la modernización y ampliación de los equipamientos públicos.
En el conjunto de Baleares, la inversión destinada a infraestructuras educativas asciende a 51,9 millones de euros este año, con más de 255 actuaciones repartidas entre obras mayores y menores, además de servicios y suministros orientados a dotar a los centros de “espacios modernos, funcionales y adaptados a las necesidades actuales” del alumnado.
Las obras menores incluyen adecuación de espacios y pequeñas reformas —en baños, patios o cocinas—, además de reparaciones y sustituciones. Las obras mayores, por su volumen y presupuesto, se corresponden con la construcción de nuevos centros, ampliaciones o grandes reformas. A ello se suman los servicios previos a cualquier intervención (estudios, redacción de proyectos y coordinaciones) y los suministros, como la adquisición de maquinaria y equipamiento.
Proyectos destacados en Ibiza
Entre las actuaciones más relevantes en la isla, el Ibisec mantiene en ejecución la construcción del nuevo colegio Es Faralló, en Santa Eulària, cuya finalización está prevista para 2027. También continúa la ampliación del colegio Can Misses, donde, además, se está construyendo un gimnasio. En paralelo, en el instituto Xarc se desarrolla la reforma del gimnasio.
Además, la conselleria ha señalado intervenciones de mejora en cerramientos exteriores: en los colegios Labritja y Sant Carles se ha llevado a cabo la sustitución de lamas y carpinterías exteriores.
Formentera y el resto de islas
En Formentera, el Ibisec está ampliando el instituto Marc Ferrer, con la previsión de que las obras finalicen para el próximo curso escolar. También se han realizado actuaciones menores en los colegios Sant Ferran y El Pilar y el Conservatorio de Formentera. En total, las diez actuaciones en la isla han supuesto una inversión de 2,2 millones de euros.
En cuanto al resto del archipiélago, en Mallorca se han contabilizado 197 actuaciones, con un coste de 35,9 millones de euros, mientras que en Menorca se han ejecutado nueve actuaciones por 2,25 millones de euros.
Nuevas ampliaciones y un nuevo instituto
De cara a 2026, el Ibisec prevé mantener un “ritmo intenso” de intervenciones. En Ibiza, está previsto iniciar nuevas fases de ampliación en el instituto Quartó de Portmany (Sant Antoni) y en el colegio Sant Carles (Santa Eulària). Además, el Govern prevé comenzar la construcción de un nuevo centro de Secundaria en Ibiza.
