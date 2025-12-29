Es colombiano y trabaja como autónomo en Ibiza: “Venimos a salir adelante y lo conseguimos”

Diego Fernando es un colombiano afincado en España hace 18 años, y se ha convertido en el ejemplo que muchos recién llegados buscan cuando aparece la misma frase de siempre en las conversaciones entre latinos: “En España no se puede emprender, te ahogan los impuestos”. Él lo escucha a menudo, pero no lo compra. Es autónomo, lleva tres años con su proyecto en Ibiza y lo resume con una idea que desmonta el mito: pagar a Hacienda no le impidió crecer.

Empezó desde casa, preparando batidos y moviéndose con lo que tenía a mano, cuenta en el video publicado en Instagram por Juan Lasprilla. Hoy, su actividad se ha transformado en un espacio donde reúne a personas que buscan incorporar hábitos saludables: alimentación, control de peso, deporte y actividades de grupo que convierten la rutina en algo más social y constante.

Juan y Diego Fernando, colombianos en Ibiza / Captura Instagram

“Sí, vale la pena”

El emprendedor reconoce que el inicio no es sencillo. Pero insiste en que, una vez asumida la lógica del sistema, el trabajo empieza a dar frutos. “Al principio es como todo”, comenta, en referencia a los trámites, los pagos y la adaptación. Para él, el punto clave es entender que ser autónomo no es “perder” dinero, sino entrar en una dinámica en la que el esfuerzo tiene retorno.

El salto del hogar a un local, sin embargo, no es menor en Ibiza. A la dificultad de encontrar vivienda se suma la realidad de los alquileres comerciales, especialmente en zonas con movimiento. En su caso, el coste del local se mueve en cifras que obligan a tomarse el negocio en serio desde el minuto uno.

La mentalidad también cuenta

Parte del discurso del emprendedor apunta a un contraste cultural: cree que en Colombia hay proyectos similares, pero que a menudo no terminan de despegar por la mentalidad del consumidor y por la relación con el dinero. “La mentalidad del colombiano es pobre”, llega a decir, señalando que muchas personas gastan primero y planifican después.

Así somos los colombianos por acá en España, venimos a salir adelante y es lo que conseguimos. Diego Fernando

También apunta a algo que, según su experiencia, juega a favor en España: llevar una vida saludable se vuelve más accesible cuando el entorno acompaña y cuando los hábitos encajan mejor en el día a día. Esa diferencia, sostiene, influye directamente en que iniciativas vinculadas al bienestar tengan más margen para consolidarse.

El plan: duplicar y expandirse en la isla

Lejos de conformarse, su objetivo es expandirse: abrir más clubs de nutrición en Ibiza. En su visión, el negocio es un medio para alcanzar algo que repite como meta: independencia económica.

Cuando se imagina el futuro, no habla de horarios eternos ni de estar “siempre encima”. Se ve viviendo con más libertad y con un estilo de vida “guay”, como él mismo lo define, con el Caribe como horizonte personal. Y cierra con una frase que funciona como declaración de intenciones de muchos migrantes: “Así somos los colombianos por acá en España, saliendo adelante”.