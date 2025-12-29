Ibiza estrena el programa de fiestas seguras en la noche de Año Nuevo

Vila será el primer municipio de Baleares en celebrar de manera oficial una fiesta en el marco del programa 'Festes segures', impulsado por el Govern balear junto con el Ayuntamiento de Ibiza y el Consell Insular. La iniciativa busca garantizar un entorno seguro durante la fiesta mediante acciones de prevención.

El programa de fiestas seguras ofrece una formación específica a los trabajadores no profesionales que atienden en las barras y sirvan alcohol durante la fiesta. "El objetivo es que recuerden la normativa, que prohíbe vender alcohol a menores, que no sirvan más a quienes ya se han sobrepasado bebiendo y, sobre todo, que sepan cómo actuar con quienes muestran conductas violentas por el alcohol sin que se produzcan mayores incidentes", explica Antònia Maria Estarellas, vicepresidenta del Govern balear. El programa también contempla el reparto de material formativo en los bares de los alrededores de Vara de Rey, lugar en el que se celebra la fiesta de Año Nuevo de Vila, así como la revisión de las medidas de seguridad de los locales próximos, la presencia de Protección Civil, asistencia sanitaria, seguridad privada para reforzar el dispositivo y la instalación de un punto violeta de apoyo contra las agresiones sexuales. También se ha previsto la elaboración y difusión de un vídeo de concienciación en las redes sociales.

"Sabemos que ese programa ha estado en fase de prueba en las fiestas de Sant Joan, en Menorca, y en otros puntos de Mallorca, pero la fiesta de Año Nuevo de Ibiza será la primera vez en la que se ponga en marcha de manera oficial", explica Rafael Triguero, alcalde de Ibiza. El alcalde destaca la labor de coordinación realizada por las tres instituciones para la inclusión de este programa en las fiestas de Año Nuevo, y declara que "es la primera, pero seguramente tengamos muchas otras a lo largo de 2026". "Ha habido mucha coordinación para garantizar que esta fiesta de Navidad la pueda disfrutar todo el mundo, desde menores hasta jóvenes y público en general", añade Triguero.

Rafael Triguero explica los detalles del programa de 'Festes segures' / Toni Escobar

Cuatro de los cinco municipios de Ibiza ya se han adherido al programa 'Festes segures'. El quinto, el municipio de Santa Eulària, está en proceso de adherirse también. "Quiero dar la enhorabuena a la isla de Ibiza por su buena predisposición y por sumarse a la iniciativa. En total son 26 municipios de Baleares los que se han sumado y en Ibiza son cuatro, ya casi cinco, de los cinco totales", afirma Estarellas, quien destaca el obetivo de "tener unas fiestas seguras". "Es un programa que pone en valor lo que todos queremos: un entorno seguro, en el que podamos disfrutar de unas fiestas en convivencia, sin altercados."

La labor del 'Policía tutor'

Estarellas se refirió a las adicciones como uno de los principales retos a los que se enfrentan los cuerpos de seguridad en una jornada de fiestas como la que celebrará Vila en Año Nuevo. "Al final, lo que más suele enturbiar el final de una fiesta son los consumos excesivos de alcohol. Es por ello que, además de los talleres formativos, hacemos un recodatorio en los bares y locales de los alrededores de las normativas y que no se puede vender bebidas alcohólicas a menores", cuenta Estarellas. La vicepresidenta recuerda la importancia de la labor previa realizada por el programa de 'Policía tutor', implantado en todos los municipios de Ibiza. "En este programa los policías visitan institutos para concienciar a los adolescentes sobre el consumo de sustancias como el alcohol y las drogas, así como las agresiones sexuales", afirma.

Estarellas recuerda la importancia de estas acciones para el programa de 'Festes segures'. "Las fiestas de Sant Joan, en Ciutadella, pionero en el desarrollo del proyecto piloto de 'Festes segures', hizo un gran trabajo de erradicación de estas conductas gracias al policía tutor. El resultado fue que, por primera vez en estas fiestas, no se produjo ni un coma etílico y bajaron prácticamente a cero las agresiones sexuales", declara.

Un proyecto extrapolable

Las fiestas de Sant Joan, en Ciutadella, fueron pioneras en implantar el proyecto piloto de 'Festes segures' durante este verano, con resultados positivos. Diego Pastrana, jefe de Policía Local de la localidad menorquina, presentó los resultados del programa el pasado 15 de diciembre durante el acto de reconocimiento a policías de Ibiza y Formentera. "La experiencia fue muy positiva y es extrapolable a todos los municipios de las islas", declaró entonces. Pastrana comentó la importancia de la formación de los refuerzos en el dispositivo de seguridad que acuden a las celebraciones desde otros municipios, no solo en cuanto a seguridad, sino también sobre la historia de la festividad. "Un policía que conoce la historia sobre las fiestas patronales que va a reforzar es un policía que va un paso por delante para garantizar la seguridad", explicó. "Al ser tan masivas las fiestas de Sant Joan, hay formaciones que son más específicas, como el plan de actuación en caso de aglomeraciones, pero hay aspectos como la formación, la capacitación y la implantación que si son extrapolables a todos los municipios", concluyó.

Varios municipios de Mallorca serán los siguientes en aplicar este proyecto durante las fiestas de Sant Antoni en enero.