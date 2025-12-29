La gripe se desploma en Ibiza y Formentera mientras aumenta en Balears

La incidencia de la gripe en la semana 51 del año, del 15 al 21 de diciembre, subió hasta los 88,9 casos por 100.000 habitantes en Baleares, una tasa ligeramente superior a la precedente, cuando se registraron 75 casos por ese segmento poblacional. En el caso de Ibiza, en cambio, la incidencia se ha reducido en los últimos días en las Pitiusas. Hace diez días, Ibiza era la isla más afectada de la Comunitat: registraba una tasa de 103,1 casos por cada 100.000 habitantes, la más elevada del archipiélago. Ahora, este indicador ha caído a 87,7.

Según informó el Govern este lunes, Baleares se encuentra, por tanto, en el mismo escenario que hace siete días y la fase epidémica continúa en un momento de intensidad baja. La incidencia epidémica actual en el archipiélago mantiene a las islas en el escenario I del Protocolo de recomendaciones para el control de enfermedades infecciosas elaborado por el Ministerio de Sanidad y representantes de salud pública de todas las comunidades autónomas.

Recomendaciones

Las recomendaciones establecidas para este escenario incluyen la utilización de mascarillas a la población en general en caso de que se manifiesten síntomas de una enfermedad respiratoria, además de su uso en entornos especialmente vulnerables o de afluencia masiva, con el fin de evitar una mayor difusión del virus estacional.

La conselleria de Salud vuelve a recordar la importancia de la vacunación antigripal en el periodo epidémico, en el que Baleares ya se encuentra desde hace varias semanas, para garantizar una elevada cobertura en el menor periodo de tiempo posible.

Incidencia por islas

En esta semana 51, la incidencia varía en las diferentes islas de de la comunidad: en Mallorca se han registrado 90,7 casos por cien mil habitantes, en Ibiza, 87,7; en Menorca, 78,3, y en Formentera, 51,8. Para afrontar el aumento de ingresos y la afluencia de más casos a los servicios de urgencias que ya se está produciendo, el Servicio de Salud tiene en marcha un plan de contingencia que prevé la activación de 215 camas hospitalarias para responder al incremento de la demanda asistencial por los virus respiratorios.

Este plan prevé la coordinación entre hospitales, atención primaria y SAMU 061 para garantizar la capacidad asistencial y ha activado un total de 25 camas en los hospitales Sant Joan de Déu (15 en el de Palma y 10 en el de Inca) dentro del convenio singular con estos centros sin ánimo de lucro.

Estas camas se suman a las 8 abiertas la semana pasada en el Hospital Universitario de Son Espases y las 24 habilitadas el pasado 9 de diciembre en la unidad H1D del Hospital Universitario Son Llàtzer. Esta última apertura estuvo acompañada de la incorporación de 11 enfermeras y 7 técnicos en curas auxiliares de enfermería (TCAE) para garantizar una atención de calidad y una respuesta ágil ante posibles incrementos de la actividad.