Mientras la alerta amarilla por lluvias y tormentas se encuentra activa en Baleares, el granizo se suma a la ecuación y ha aparecido por sorpresa, durante la mañana de este lunes, a los vecinos de Sant Rafel que se preparaban para comenzar la semana.

Las imágenes en redes sociales no se han hecho esperar, y algunos usuarios que se encontraban en la zona al momento de la granizada han compartido sus fotos y vídeos para mostrar lo sucedido. Tal es el caso del exalcalde de Ibiza Rafa Ruiz, que ha registrado el momento exacto en que el granizo golpeaba su coche.

Rafa Ruiz

Rafaela, una usuaria de Instagram y seguidora de Diario de Ibiza en redes, se encontraba conduciendo cuando el granizo comenzó a caer con intensidad, obligándola a detener el coche al lado de la carretera. Las fotos enviadas por la joven muestran las aceras de color blanco, cubiertas de granizo.

Una tormenta de granizo en Ibiza sorprende a los vecinos de Sant Rafel / Instagram @rafaela_ibiza

Cabe mencionar que la alerta amarilla emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se extenderá en Ibiza y Formentera hasta las 17.59 (tres horas más que lo anunciado inicialmente) de este lunes con probabilidad de "chubascos localmente fuertes con tormenta y granizo". Además, el cielo seguirá "nuboso a cubierto", las temperaturas irán en "ligero descenso", y el viento será "flojo a moderado del este".