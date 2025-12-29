«El Gordo» de Navidad que Ibiza entrega a 4.000 metros de altura

«Al abrir tu regalo sentí una ola de felicidad y sorpresa nadar por mi ser», «Recibí tu regalo sin esperarlo y ha traído un brillo especial a mi día», «Un saludo y un abrazo muy grande para ustedes, hermanos de Ibiza y de España». Así agradecen, en cartas, más de una decena de niños bolivianos el obsequio de Navidad que les ha llegado desde más de 10.000 kilómetros de distancia.

Un pequeño tambor, una muñeca con forma de sirena o un Spiderman están entre los regalos que estas fiestas han recibido más de 527 pequeños de Potosí, una ciudad de Bolivia que se encuentra a 4.090 metros de altura. Los entregaron el pasado 19 de diciembre cuatro colaboradores de la Asociación Ibiza al Desarrollo, responsable de que la solidaridad ibicenca no tenga fronteras.

La Asociación Ibiza al Desarrollo hace llegar regalos de Navidad a pequeños y mayores. / WALTER SANDOVAL

La organización envía ayuda a países de Sudamérica y África desde hace 22 años. Allí es muy conocida su colaboración con las comunidades bolivianas. En Potosí, en concreto, desarrolla un proyecto para ayudar a amenizar las fiestas a medio millar de pequeños y a sus madres. Además, este 2025, por primera vez, se ha dado de comer a 45 ancianos de la ciudad.

Estos se suman a un número de personas a las que la asociación ayuda que no deja de crecer. Este 2025 ha llegado a más de 900 bolivianos, según explica el director de la organización, Julio Baleisan.

Para hacer el reparto de comida, ropa o juguetes, indica que se organiza lo que para los más pequeños es «una gran fiesta». Las madres colaboran para ofrecer un chocolate caliente y panettone y ayudan a envolver los juguetes. Todo se prepara en el interior de la casa o habitación que cede uno de los vecinos de la zona, mientras dos personas revisan la identificación antes de que los protagonistas reciban los regalos. Los niños esperan en cola su turno y, cuando llega, ellos y los adultos se alegran «como si les hubiera caído el Gordo de la lotería».

La celebración continúa en el exterior. Las imágenes que captura el fotógrafo Walter Sandoval, colaborador de la asociación, muestran un camino empinado en el que se aprecian pequeñas viviendas de ladrillo. Frente a la sobriedad del entorno deslumbran las coloridas prendas de los pequeños y las grandes sonrisas de algunos de ellos.

Retirada de subvenciones

La vida en Potosí no es fácil. El único trabajo que hay es extrayendo plata en la mina del Cerro, que tiene 500 años. A este oficio se dedican los hombres y algún que otro niño. Mastican hojas de coca y beben alcohol para aguantar los turnos en la oscuridad, que son de entre diez y doce horas.

Por eso son las mujeres quienes «llevan la vida» allí. Lo evidencia la cesta que se les entrega, que incluye aceite, azúcar, arroz, fideos, garbanzos, leche o detergente, entre otras cosas. Este año resulta tan necesaria como siempre, aunque existe mayor preocupación después de que, tras la victoria electoral de Rodrigo Paz en noviembre, se retirase una subvención de la que se beneficiaban los más necesitados.

En Bolivia, además de con los ciudadanos de Potosí, la asociación ibicenca trabaja en La Paz, capital administrativa del país, con la Fundación Ichuri. Desde esta se ofrece ayuda y apoyo a niños y adolescentes afectados por el maltrato infantil, así como a personas mayores sin hogar.

A estos últimos este 2025 también se les han comprado gafas de vista. Se trata de cerca de cuarenta personas a las que la asociación consigue dar de comer con solo un euro al día. Por el contrario, con entre once y doce euros se cubre una cesta o un regalo para los niños de Potosí.

Para llegar a todas estas personas es imprescindible la contribución ciudadana. En Ibiza, la asociación cuenta con 160 socios y la colaboración de 40 empresas que conceden un importe fijo. Por otro lado, Ibiza al Desarrollo organiza diferentes actividades durante el año y vende lotería para ampliar su recaudación. Gracias a todo ello, este 2025 ha conseguido 16.000 euros, un récord que Baleisan se había planteado alcanzar a inicios de año.

Una parte de este dinero servirá para empezar a cubrir los gastos de 2026, cuando se espera que la solidaridad de Ibiza siga repartiendo ilusión a 4.000 metros de altura.