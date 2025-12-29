Turismo
Confirmada la fecha del primer vuelo Londres-Ibiza de EasyJet de la temporada
La aerolínea lowcost programará el trayecto desde el aeropuerto de Southend
Aunque estemos en Navidad y sean días de lluvia y granizo en Ibiza, la temporada de verano se acerca lentamente y las aerolíneas ya comienzan a planificar sus vuelos hasta uno de los destinos turísticos más emblemáticos del Mediterráneo. Según avanza The Sun, EasyJet ya empieza a perfilar su calendario para los meses de máxima afluencia hacia la isla.
Kevin Doyle, director nacional de la empresa en Reino Unido, afirma: «Con esta nueva ruta y los paquetes a Ibiza, ya disponibles para reservar desde el aeropuerto de Londres Southend para el próximo verano, seguimos ofreciendo a nuestros clientes de toda la región aún más opciones y acceso a los destinos más queridos de Europa a precios fantásticos. Estamos deseando dar la bienvenida a más clientes a bordo el próximo verano».
El primer vuelo entre el aeródromo y la isla despegará el 26 de abril y habrá viajes dos veces por semana los miércoles y los sábados. Nigel Mayes, director de desarrollo comercial de la terminal, señala: «Ibiza es una de las favoritas de nuestros 8,2 millones de viajeros: atrae tanto a fiesteros como a entusiastas de la cultura y a quienes buscan relajarse, así que poder compartir esta noticia ahora es como un regalo de Navidad».
