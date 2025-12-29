Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Turismo

Confirmada la fecha del primer vuelo Londres-Ibiza de EasyJet de la temporada

La aerolínea lowcost programará el trayecto desde el aeropuerto de Southend

Un avión de easyJet en el aeropuerto de Ibiza

Un avión de easyJet en el aeropuerto de Ibiza / Vicent Marí

Redacción Digital

Ibiza

Aunque estemos en Navidad y sean días de lluvia y granizo en Ibiza, la temporada de verano se acerca lentamente y las aerolíneas ya comienzan a planificar sus vuelos hasta uno de los destinos turísticos más emblemáticos del Mediterráneo. Según avanza The Sun, EasyJet ya empieza a perfilar su calendario para los meses de máxima afluencia hacia la isla.

Kevin Doyle, director nacional de la empresa en Reino Unido, afirma: «Con esta nueva ruta y los paquetes a Ibiza, ya disponibles para reservar desde el aeropuerto de Londres Southend para el próximo verano, seguimos ofreciendo a nuestros clientes de toda la región aún más opciones y acceso a los destinos más queridos de Europa a precios fantásticos. Estamos deseando dar la bienvenida a más clientes a bordo el próximo verano».

Noticias relacionadas y más

El primer vuelo entre el aeródromo y la isla despegará el 26 de abril y habrá viajes dos veces por semana los miércoles y los sábados. Nigel Mayes, director de desarrollo comercial de la terminal, señala: «Ibiza es una de las favoritas de nuestros 8,2 millones de viajeros: atrae tanto a fiesteros como a entusiastas de la cultura y a quienes buscan relajarse, así que poder compartir esta noticia ahora es como un regalo de Navidad».

