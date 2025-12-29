La empresaria y modelo israelí residente en Ibiza niega que recibiera cinco millones de su exmarido

La modelo y diseñadora de joyas de origen israelí que mantiene un conflicto con su exmarido, un multimillonario de la misma nacionalidad propietario de inmuebles en Ibiza, asegura que nunca ha recibido de él cinco millones de euros y que las dietas de 10.000 euros a la semana para ella y de 10.000 euros al mes por cada uno de los tres hijos de la pareja que cuida (tienen otros dos, que estudian fuera), "dejó de percibirlas en el mes de junio del año pasado", según apunta su abogado a Diario de Ibiza. La pareja está en trámites de divorcio y ella le denunció a principios de año en Ibiza por coacciones, pero finalmente el juez le ha absuelto.

Este letrado, que ejerce en Ibiza, donde reside su defendida, reconoce que todos estos detalles figuran en la sentencia de absolución, pero matiza que, a pesar de que el fallo judicial no ha tenido en cuenta las denuncias de su defendida, "no es que no sean ciertas, es que [durante el juicio] no ha podido probarse la intervención directa del marido" en ellas.

En su denuncia, ella alegó que su exmarido quería presionarla frente a la negociación que mantienen en Israel sobre el reparto de varias empresas cuya propiedad comparten.

Hechos sin demostrar pese a la sentencia

Nunca ha cobrado cinco millones, insiste el letrado, y el hombre "no pudo demostrar en el juicio que se los diera". Además, asegura que su defendida dejó de percibir las dietas para ella y sus hijos, que también residen en Ibiza, hace ya más de un año y que eso fue "una de las causas que motivaron que mi clienta le denunciara, entre otras muchas", por presuntas coacciones. Como por ejemplo, dice que el empresario había dado la orden al personal de servicio de que no volviera a trabajar para ella y que había cambiado la cerradura de la vivienda que compartían. "Él alegó que fue por motivos electrónicos porque es una cerradura de seguridad". Este hecho "tampoco ha quedado demostrado" en el juicio, reitera, "porque quienes confirmaron su declaración son trabajadores que están a su servicio".

También añade el letrado que la mujer ha sido "clave" en el éxito empresarial de su exesposo, que en cuanto se separaron, apunta, "le retiró el correo electrónico de las empresas que comparten e incluso el seguro médico".

Aunque todos estos detalles ya se trataron en el juicio que absolvió al empresario de la denuncia de coacciones, su exesposa, a través de su representante legal, insiste en que es ella la que cuida de los cinco hijos y que el sentido del fallo judicial, "no implica que lo que ha denunciado sea incierto; simplemente no se pudo probar" en el procedimiento.

Operación de estética tras un parto

El millonario empresario israelí se defendió de esta denuncia asegurando ante el juez que sufrió la respuesta a su negativa a financiar una costosa operación de medicina estética que pretendía realizarse su esposa por un problema derivado de un parto "hace tres años". Al negarse a pagar la intervención, la modelo respondió denunciándole en el juzgado.

El marido también justificó otras decisiones que podrían perjudicar a la madre de sus hijos. Explicó que esta decisión respondía a un intento de controlar los gastos que generaba su expareja con la tarjeta de crédito que él financiaba, interpretando que la indemnización que le había pagado era más que suficiente para sufragar sus gastos. Sobre la cerradura, el marido sostuvo que se trató de un tema técnico, ya que la denunciante no había actualizado el programa que le permitía abrir la puerta.

El tribunal que ha analizado el caso recuerda que una de las características que exige el delito de coacción es que se realicen actos «de violencia física, psíquica o sobre las cosas, dirigidas a impedirle realizar una determinada conducta». Frente a esta exigencia, los jueces no han detectado ningún tipo de violencia en el comportamiento del empresario.