Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reforma JudicialLibros de IbizaVivienda en IbizaLos planes para la Navidad
instagramlinkedin

El álbum

La combinación perfecta de fútbol y Navidad

La combinación perfecta de fútbol y Navidad | TONI ESCOBAR

La combinación perfecta de fútbol y Navidad | TONI ESCOBAR

El Trofeu Fibwi Illes Balears echó a andar con una fabulosa presentación de los equipos de fútbol base que participan en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni, que está perfectamente ambientado para las fiestas navideñas. Los jóvenes deportistas vivieron una noche inolvidable.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents