Arte y cerámica en Navidad

El artista neoyorquino Victor Spinelli, residente en Ibiza y famoso por sus bustos de mujer con una escafandra de buzo cubriendo su cabeza en diferentes colores y formatos, muestra sus originales nuevas obras de la muestra ‘Life is a puzzle’ en la galería Studio 55. El nuevo proyecto de este artista multidisciplinar comprende su propia galería-café que cuenta, además, con un espacio de workshop a modo de santuario para compartir el trabajo, la innovación y la creatividad con otros pintores en busca de ideas innovadoras que reflejen el movimiento artístico isleño.

Maia Nalda y Raquel Laquente en la sala Obra 23.

La sala Parra y Romero, en Santa Gertrudis, exhibe obras de calado de la ceramista Laura de Grinyo, que presenta una interesante y espectacular manifestación denominada ‘Forma y espíritu’, comisariada por Alejandra Navarro, con ‘esculturas sonoras’ en originales piezas de cerámica con alma y sonido. La inauguración de De Grinyo despertó gran interés y reunió a más de un centenar de amantes del arte, coleccionistas y rostros conocidos del mundillo artístico de Ibiza en un divertido cóctel con elegantes personajes y excéntricas figuras del norte de la isla. La autora explicó los pormenores de su proyecto y anunció una nueva cita para escuchar los diferentes sonidos de la cerámicas expuestas para entender mejor la idea del proyecto y la exposición.

Paisajes de estrellas del pintor Robert Arató.

El artista eslovaco Robert Arató cuelga una obra de gran formato denominada ‘Seascape, landscape y Skyscape’, inspirada en paisajes de cielos, mares, bosques y naturaleza viva en la galería Obra 23 de Can Bufí en colaboración con la curadora Nina Vagic durante varios meses. Esta obra de una docena de cuadros de gran formato describe momentos en los que la naturaleza muestra su gran esplendor.

Alejandra Navarro y la ceramista Laura de Grinyo. / J.S.

Kourohs y Annie con amigos en la galería Parra y Romero. / J.S.

‘Forma y espíritu’ en la galería Parra y Romero. / J.S.

Pietro, David y Tatjana. / J.S.

Guadalupe Revuelta y Jesús de Miguel. / J.S.

Robert Arató con Nina. / J.S.

Puzzle de Victor Spinelli. / J. S.

La curadora de arte Nina Vagic y el editor Martin Storck.

Por su parte, las Cicadas Art Residency presenta una colectiva de artistas de talla internacional como los británicos Louis Appleby y Georgia Dymock, los franceses Charles Burnex y Apolonia Sokol, los alemanes Lena Marie Emrich y Tom Krol, la rumana Natalya Gudovich, Olivia María Rus y el neozelandés Robert Tucker.