Alerta amarilla activa en Ibiza por lluvias y tormentas

Tal y como había pronosticado este domingo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias han llegado a Ibiza este lunes por la mañana. Minutos después de las 8 (horario en el que se había anunciado el inicio de la alerta amarilla) comenzaron a caer las primera las primeras gotas sobre la ciudad. Las precipitaciones llegan acompañadas de actividad eléctrica intensa.

Según informa Aemet, la alerta se mantendrá activa en las Pitiusas hasta las 17.59 horas. Durante este período de tiempo, se esperan algunas tormentas y las precipitaciones podrían llegar a acumular 20 litros de agua por metro cuadrado en una hora, y 40 a 60 en 3 o 4 horas.

El servicio de Emergencias 112 en Baleares, por su parte, ha activado el índice de gravedad 0 (IG-0) del Plan Meteobal ante la previsión de lluvias y tormentas en todo el archipiélago.í

Ante este escenario, el Servicio de Emergencias ha pedido máxima precaución a la población durante las próximas horas y ha instado a seguir las recomendaciones habituales en caso de lluvias intensas y tormentas.