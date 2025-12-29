Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Población reclusaJusticia en IbizaVicent MaríFiestas patronalesIbiza solidaria
instagramlinkedin

Alerta amarilla activa en Ibiza por lluvias y tormentas

Se esperan tormentas y precipitaciones intensas en la isla

Lluvia en Ibiza en una imagen de archivo

Lluvia en Ibiza en una imagen de archivo / L.M.E

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Tal y como había pronosticado este domingo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias han llegado a Ibiza este lunes por la mañana. Minutos después de las 8 (horario en el que se había anunciado el inicio de la alerta amarilla) comenzaron a caer las primera las primeras gotas sobre la ciudad. Las precipitaciones llegan acompañadas de actividad eléctrica intensa.

Según informa Aemet, la alerta se mantendrá activa en las Pitiusas hasta las 17.59 horas. Durante este período de tiempo, se esperan algunas tormentas y las precipitaciones podrían llegar a acumular 20 litros de agua por metro cuadrado en una hora, y 40 a 60 en 3 o 4 horas.

El servicio de Emergencias 112 en Baleares, por su parte, ha activado el índice de gravedad 0 (IG-0) del Plan Meteobal ante la previsión de lluvias y tormentas en todo el archipiélago.í

Noticias relacionadas y más

Ante este escenario, el Servicio de Emergencias ha pedido máxima precaución a la población durante las próximas horas y ha instado a seguir las recomendaciones habituales en caso de lluvias intensas y tormentas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents