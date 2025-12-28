Los empresarios del transporte de Baleares aseguran que las horas de ferri de los camioneros las pagarán los consumidores

La patronal del transporte de Balears se muestra «muy preocupada» por la repercusión que tendrá la decisión del TSJB de que el tiempo que un camionero pasa dentro del barco, en su travesía hacia las islas, vigilando el vehículo, se debe pagar como horas de presencia. Se trata de una reciente sentencia por la que, por primera vez en Balears, una empresa tendrá que abonar estas horas que el conductor está embarcado para llegar a su destino en las islas.

Ezequiel Horrach, de la agrupación empresarial de transporte de mercancías de Balears, se mostró en contra de este criterio judicial y señaló que «alguien» deberá resolver este problema que va a conllevar la aplicación de la sentencia, ya que de lo contrario las compañías no tendrán más remedio que aumentar los precios y al final «será el consumidor el que pague estas horas extras».

El representante de la patronal recordó que en el transporte terrestre, en el que los conductores pasan mucho tiempo parados, durmiendo incluso dentro del camión, no se considera como horas extras. Sin embargo, en el trayecto marítimo entre la Península y Balears, los jueces sí consideran que este tiempo en el que no se conduce, pero sí se está pendiente del camión, se debe abonar aparte. Los jueces señalan que se debe considerar estas horas como tiempo de presencia.

Horrach explicó que el transporte de mercancías a Balears triplica el precio de un viaje en camión por tierra, recorriendo la misma distancia, por la Península. Por ello, los empresarios ya realizan un considerable esfuerzo para ajustar precios, de tal manera que esta insularidad que sufre Balears no repercuta siempre sobre los consumidores. Recordó las dificultades que atraviesa el sector porque este año las tasas marítimas de transporte han subido un 30%. Por lo tanto, anunció que si se confirma el criterio que establece esta sentencia, los costes del transporte aún serán más elevados, lo que restará competitividad a la industria y al comercio de las islas.

El representante de la patronal pidió que «alguien ponga el freno a esta situación», porque de lo contrario al final el precio del aumento del coste del transporte «repercutirá siempre sobre el consumidor».

La sentencia del TSJB sigue el criterio de otros tribunales que han considerado que estas horas que pasa el camionero embarcado debe considerarse un tiempo de espera. Esta decisión judicial abre la posibilidad de que se presenten otras reclamaciones parecidas, ya que lo más lógico es que los conductores reclamen sus derechos y, sobre todo, exijan que se les pague estas horas.

Horrach se mostró en contra de que se tenga que abonar el tiempo de espera, porque recordó que mientras el camionero viaja en barco hacia Balears «come y descansa en un camarote durante toda la travesía que paga la empresa. Además, está desconectado y la empresa no le puede encargar ningún trabajo». Recordó que en el transporte de carretera ni siquiera los conductores plantean que la empresa les tenga que abonar como horas extras el tiempo que permanecen parados después de superar los límites de las horas de conducción, dentro del camión, sin poder regresar a sus casas. Por lo tanto, las empresas transportistas no entienden que en el caso de los traslados marítimos se aplique un criterio distinto a los recorridos terrestres.

La patronal va a plantear este problema al Govern para intentar encontrar una solución para que el sobrecoste en el pago de las horas extras no repercuta en los ciudadanos. Y de las soluciones que se plantean es que las mercancías sean enviadas de la Península a Balears sin conductor. Es decir, solo cargando las plataformas, sin su correspondiente tractora. Si es así, Horrach asegura que las mercancías tardarán mucho más tiempo en llegar a su destino y se pueden producir problemas de desabastecimiento de determinados productos.