Las sirenas del parque de bomberos de Ibiza suenan de nuevo para despedir a otro histórico

Los bomberos de Ibiza han brindado una emotiva despedida en el parque insular de Sant Rafel a José Roig, otro histórico miembro del cuerpo que se jubila después de 34 años de intenso trabajo en la isla. "Hoy el parque ha sonado diferentes. Sonido de las sirenas para despedir a José Roig, cabo de bomberos que se retira tras unirse al servicio en 1991. No es solo un adiós: es un agradecimiento por décadas de guardias, incendios y experiencia. Ahí va un cabo. Queda un rumbo que seguirá resonando con cada salida. Disfruta de tu jubilación, Pala. Hoy las sirenas han hablado por todos", han despedido los bomberos a su veterano compañero.

La despedida, publicada en las redes sociales de los bomberos, ha contado con ilustres respuestas como la del presidente del Consell insular, Vicent Marí, la Administración insular que gestiona ese servicio esencial. "Ahora a descansar y disfrutar. ¡Feliz jubilación!", le ha deseado.

Roig se ha mantenido al pie del cañón hasta el último momento, ya que este mismo sábado por la tarde dirigió el operativo de extinción de un incendio que se produjo en un piso de la calle Ramón Muntaner de Ibiza.

Con su jubilación, los bomberos de Ibiza pierden a otro miembro de su vieja guardia, después de que este año también se despidieran otros dos históricos con varias décadas de experiencia en el servicio, Bruno Roig y Miguel Sevilla, este último jefe del parque durante años.