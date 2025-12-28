De rituales espirituales a la televisión: el pasado en Ibiza del fundador de una red investigada por ayahuasca

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Redacción Ibiza

Ibiza

La operación policial que en marzo de 2024 destapó una presunta organización criminal dedicada a la celebración de rituales con sustancias psicoactivas prohibidas volvió a poner el foco sobre la figura de su fundador, Alberto José Varela, fallecido durante la instrucción del caso. Aunque la investigación se centra en la promoción y desarrollo de ceremonias neochamánicas con ánimo de lucro, el nombre de Varela ya había tenido notoriedad pública años atrás por motivos muy distintos.

Nacido en Buenos Aires en 1961, Varela fue el creador de Ayahuasca Internacional, una empresa que organizaba rituales espirituales en distintos puntos de diversos países, incluida Ibiza. Paralelamente a esta actividad, él y su familia impulsaron varios negocios de restauración bajo el nombre de Yatiri, un proyecto que también acabó teniendo recorrido mediático.

Chicote en el restaurante

En Ibiza, el restaurante Yatiri, especializado en comida orgánica y ecológica, atravesaba serias dificultades económicas poco después de su apertura. Ante la falta de clientela y problemas de gestión, los propietarios recurrieron al programa de La Sexta 'Pesadilla en la cocina'. El equipo encabezado por Alberto Chicote grabó en el establecimiento en octubre de 2014, y la emisión se produjo en junio de 2015.

El programa mostró una dinámica familiar marcada por los conflictos internos. En las imágenes aparecía el propio Varela junto a sus hijas, su hijo y su entonces exmujer, todos ellos implicados en el negocio. Las discusiones eran constantes y salían a relucir reproches relacionados con la falta de apoyo del fundador hacia el proyecto, a pesar de haber sido él quien impulsó la idea de replicar en Ibiza el restaurante Yatiri que ya había abierto en Madrid.

Durante el programa también quedó patente la inexperiencia del equipo al frente del local. Las hijas de Varela, presentadas como exmodelos, y su hijo, dedicado a la construcción artesanal de instrumentos musicales, carecían de formación y trayectoria en el sector hostelero, una circunstancia que Chicote trató de corregir con cambios en la carta y en la organización del restaurante.

Pese a la intervención televisiva, el negocio no logró consolidarse. Poco tiempo después de la emisión del programa, el restaurante Yatiri de Ibiza fue traspasado por unos 70.000 euros, cerrando así una etapa que hoy vuelve a cobrar relevancia tras la investigación policial sobre las actividades de Ayahuasca Internacional.

