Retrasan seis horas un vuelo de Valencia a Ibiza y este es el motivo
Cientos de pasajeros esperan noticias de la compañía
Lejos de tratarse de una broma propia del Día de los Inocentes, los pasajeros de un vuelo de Ryanair entre Valencia e Ibiza viven este domingo una situación marcada por la incertidumbre tras un importante retraso provocado por el mal tiempo.
El vuelo tenía prevista su salida del aeropuerto de Valencia a las 16 horas, con llegada a Ibiza a las 16.45, pero finalmente ha sido reprogramado para despegar a las 22.15 horas y aterrizar en la isla sobre las 23 horas, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.
El motivo del retraso es la alerta roja decretada en la Comunitat Valenciana debido al temporal, una situación que ha obligado a modificar la operativa aérea a lo largo de toda la jornada. Según las previsiones, el empeoramiento de las condiciones debería remitir a última hora del día, coincidiendo con el nuevo horario del vuelo, aunque los pasajeros aseguran no tener una confirmación definitiva.
La falta de información clara ha generado preocupación entre los viajeros, muchos de los cuales temen no poder regresar a tiempo a Ibiza antes de retomar sus obligaciones laborales. "Lo malo es tener que volver mañana a trabajar y no saber qué pasará realmente", señala a este diario una de las afectadas mientras aguarda noticias en el aeropuerto.
Por el momento, el vuelo continúa programado para la noche, con los pasajeros pendientes de la evolución del temporal y de posibles cambios de última hora.
