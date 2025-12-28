La poeta de Ibiza Eva Tur Antonio: «En mi obra poesía y vida siempre van entrelazadas»

En Sant Miquel y bajo la lluvia. Así fue el recital en el que Eva Tur Antonio dio a conocer, el pasado mes de noviembre, su nuevo poemario, ‘Amb cries de paraula’, que forma parte del libro ‘Baix Continu 2025’ (Arbar), en el que participan otras dos poetas contemporáneas, Isabel Ortega Rion y Corina Oproae. Fue «una presentación en petit comité», formato que casa bien con una obra de tono «muy íntimo», rodeada de familia, amigos y personas que siguen su trayectoria literaria, haciendo un itinerario por distintas localizaciones por las que siente un especial cariño y que «son importantes para algunos de los poemas» de esta obra.

«El mirador que hay detrás de la iglesia de Sant Miquel me gusta mucho y fue testigo de uno de los episodios de los que habla el poemario», revela la escritora y filóloga ibicenca. «En mi obra, poesía y vida siempre se entrelazan, es la forma en lo que yo trabajo, no puedo hacerlo de otra manera, solo puedo escribir sobre lo que me mueve en ese momento», explica.

Amor, dolor y muerte

En su tercer poemario, que lleva por subtítulo ‘Poemes de llunyania’, habla de una relación a distancia, pero también del duelo en vida de un ser querido. Además, ‘Amb cries de paraula’ contiene una reflexión «de cómo se va creando el amor a través de la palabra escrita». Los quince poemas que contiene este proyecto poético se dividen en tres partes, ‘Animals en captiveri’, ‘Bestioles que no respiren’ y ‘Maniobres de reanimació’.

Como en su dos obras anteriores, ‘Kilimanjaro’ (Sloper, 2024) y ‘Planeta Tigre’ (Sloper, 2021), sus versos son «muy orgánicos» y en ellos cuenta «la realidad de la voz poética sin mucho filtro». «Lo que cambian son las historias, pero en el fondo continúan latiendo los temas clásicos de la literatura, el arte y la vida: amor, dolor y muerte», señala.

Aunque algunos poemas de ‘Amb cries de paraula’ ya se habían gestado antes, el último poemario empezó realmente a tomar forma cuando en el primer trimestre de este año Roser Domènech Oliva, creadora y comisaria de ‘Baix Continu’, le propuso participar en este proyecto. «Cuando me invitó me sentí muy feliz y muy honrada porque es una iniciativa que sigo de cerca y porque entre las poetas que han tomado parte en otras ediciones hay autoras que admiro muchísimo», afirma. También, admite, la propuesta le pareció «un reto», porque suponía entregar una quincena de poemas inéditos en un plazo máximo que llegaba hasta junio.

Tur destaca la cuidada edición del libro que protagoniza junto a Ortega y Oproae y alaba la iniciativa que creó Domènech en 2020, que, además de la colección de poesía, incluye un ciclo de lectura de poemas. El propósito es, aparte de publicar cada año a tres poetas contemporáneas en lengua catalana, «recuperar, releer y reinterpretar la poesía de otras autoras, algunas olvidadas o poco conocidas». Este año en la presentación de ‘Baix Continu 2025’ que se llevó a cabo en verano en el Centre d’Art i Cultura Arbar, en La Vall de Santa Creu, se rindió homenaje a la poeta, catedrática, narradora, editora y traductora Maria-Mercè Marçal, como cuenta Tur, que asistió al evento.

Dedicatoria a Nora Albert

Por otra parte, resalta que la edición 2025 de la colección ‘Baix Continu’ está dedicada a Helena Alvarado i Esteve, más conocida como Nora Albert, que en 2023 también participó en este proyecto con el poemario ‘Arbrar’. Es un gesto que valora mucho la autora ibicenca, para la que la poeta, ensayista y traductora catalana, fallecida en 2023 en Ibiza, es todo un referente.

El primer contacto que Domènech tuvo con Eva Tur fue precisamente para proponerle participar en una publicación tributo a Nora Albert compuesta por poemas de distintas autoras en los que responden a los interrogantes en verso que se hacía la escritora en ‘Arbrar’.

La autora de ‘Amb cries de paraula’ ya planea presentar ‘Baix Continu 2025’ en Ibiza, a ser posible, en el primer trimestre de 2026 con la presencia, al menos, de Domènech para que explique este proyecto poético. La intención de Tur es que este evento sirva también para dar a conocer entre el público pitiuso ‘Baix Continu 2023’ y, en concreto, el que fue el último poemario de Nora Albert.