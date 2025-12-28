Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reforma JudicialLibros de IbizaVivienda en IbizaLos planes para la Navidad
instagramlinkedin

Entrevista

Pau García, emigrante balear: "Fui a Suiza a ahorrar para poder comprar una casa en la isla"

El país del chocolate y el queso es el séptimo destino preferido por los baleares emigrantes. Mecánico de aviones, García se asentó en el país helvético hace apenas tres meses para poder tener un futuro mejor que en su tierra natal

Pau García es mecánico de aviones en Suiza.

Pau García es mecánico de aviones en Suiza. / DM

Pere Morell

Palma

Pau García es el prototipo de ese emigrante que sale para poder tener un futuro mejor que en su tierra natal. Mecánico de aviones, llegó a Suiza hace apenas tres meses con un objetivo claro: poder tener un buen futuro. "Fui a Suiza a ahorrar para poder comprar una casa en Mallorca. Viviendo en cualquier lugar de España, aunque tengas un buen trabajo, no lo veo posible", explica el palmesano, de 25 años.

Más cerca que Australia y con un choque cultural mucho menos angustiante que en Emiratos Árabes, el país del chocolate y el queso se sitúa como el séptimo destino preferido por los emigrantes baleares. Sus altos sueldos, que pueden llegar a triplicar los españoles, sumados a un coste de vida no tan elevado en comparación con el balear, lo convierten en un paraíso ideal para ahorrar, tanto en trabajos cualificados como no cualificados.

Viviendo en cualquier lugar de España, aunque tengas un buen trabajo, no es posible comprar una casa en Mallorca.

Pau García

García constata el drama de los jóvenes de las islas: "Si no tienes una herencia es imposible comprar una casa, así que me tendré que convertir en un extranjero para poder vivir en mi tierra natal". El joven ha trabajado tanto en Mallorca como en Barcelona. Según explica, aunque el sector está dominado por grandes empresas en ambos casos, la diferencia salarial es determinante: "En Suiza se cobra mucho más. La capacidad de ahorrar es enorme porque el coste de la vida no es tan caro en comparación con lo que ha subido en Mallorca".

Noticias relacionadas y más

En el sector de la aviación, el idioma no ha sido una barrera inicial. "Solo se trabaja en inglés", explica García, aunque asegura que, una vez superado el periodo de prueba, ya ha comenzado a aprender alemán, ya que reside en un cantón germanófono.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Justicia obliga por primera vez a pagar las horas de ferri a un camionero
  2. Así actuó el ladrón de langostinos en un Lidl de Ibiza en Navidad: 'Esperó su momento y embistió
  3. Fallece Óscar Ferrer Marí, el 'vividor de las artes' que marcó la infancia en Ibiza
  4. Una mujer denuncia una agresión brutal en Ibiza: 'Me desangraba, pensé que me moría
  5. Caos en un vuelo de Ibiza en plena Navidad: insultos a la tripulación, intervención de la Guardia Civil, una emergencia médica y una hora de retraso
  6. Lotería de Navidad | Un quinto premio, dotado con 60.000 euros, cae en Ibiza: 77.715
  7. La terminación del Gordo deja 350.000 euros en Ibiza: 'No es mucho dinero, pero sí mucha alegría
  8. Tres niños muertos en una patera que quedó a la deriva rumbo a Baleares

Alertan de una "estafa total" con cambios de billetes de avión en Ibiza

Alertan de una "estafa total" con cambios de billetes de avión en Ibiza

No todo es alegría en Navidad: repuntan las llamadas por soledad y ansiedad al Teléfono de la Esperanza en Baleares

No todo es alegría en Navidad: repuntan las llamadas por soledad y ansiedad al Teléfono de la Esperanza en Baleares

Pau García, emigrante balear: "Fui a Suiza a ahorrar para poder comprar una casa en la isla"

Las sirenas del parque de bomberos de Ibiza suenan de nuevo para despedir a otro histórico

Las sirenas del parque de bomberos de Ibiza suenan de nuevo para despedir a otro histórico

El Govern incoa 162 expedientes contra chárteres náuticos irregulares

El Govern incoa 162 expedientes contra chárteres náuticos irregulares

Pánico en un avión de Ibiza a Málaga por el impacto de un rayo: "Hemos oído un estallido y el ala estaba chamuscada"

Pánico en un avión de Ibiza a Málaga por el impacto de un rayo: "Hemos oído un estallido y el ala estaba chamuscada"

Formentera e Ibiza disparan su producción de vinos de calidad en 2025, con subidas del 40,6% y el 13,6%

Formentera e Ibiza disparan su producción de vinos de calidad en 2025, con subidas del 40,6% y el 13,6%

Fallece Óscar Ferrer Marí, el "vividor de las artes" que marcó la infancia en Ibiza

Fallece Óscar Ferrer Marí, el "vividor de las artes" que marcó la infancia en Ibiza
Tracking Pixel Contents