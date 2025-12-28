No todo es alegría en Navidad: repuntan las llamadas por soledad y ansiedad al Teléfono de la Esperanza en Baleares

Mientras muchas mesas se alargan y los mensajes de felicitación se multiplican, hay otra Navidad que no se ve en las fotos: la de quienes la atraviesan en soledad. En Baleares, el Teléfono de la Esperanza ha detectado que durante las fechas más señaladas de estas fiestas se produce un repunte de llamadas de personas que se sienten solas o que viven episodios de ansiedad.

“Notamos que hay más llamadas y que son de personas que viven un momento de crisis emocional muy intenso, más que en otras ocasiones”, explica el portavoz de la entidad en Baleares, Lino Salas, en declaraciones recogidas por 'Europa Press'. Según señala, la soledad que algunas personas arrastran desde hace tiempo se acentúa especialmente cuando perciben que “la gente está acompañada de su familia o amigos”.

Un aumento sostenido desde la pandemia

El volumen de llamadas ha ido creciendo desde la pandemia del coronavirus. Antes recibían una media de tres al día, que se han incrementado de manera progresiva hasta ocho, nueve, diez o más. Al mes, pueden superar las 300 llamadas. Durante las pasadas navidades, la cifra registró un ligero repunte, con once o doce llamadas diarias.

En estas fechas, en el archipiélago son 15 voluntarios altamente formados quienes velan por no dejar a nadie sin una conversación que reconforte y haga sentir acompañado. Además, Salas ha recordado que no tiene por qué ser la propia persona afectada quien llame: también lo hacen familiares, amigos o compañeros para pedir consejos y tratar de ayudar a sus allegados.

En Baleares, la entidad recibió solicitudes de ayuda de 3.652 personas en 2024 y, durante el primer semestre de 2025, fueron 1.682, con cifras que —según ha avanzado Salas a falta del balance definitivo— han seguido creciendo durante la segunda mitad del año.

Las llamadas son de personas que viven un momento de crisis emocional muy intenso, más que en otras ocasiones. Lino Salas

La asociación expuso en la presentación de su último informe que entre 2015 y 2019 recibieron 405 peticiones de ayuda de menores y jóvenes de entre 16 y 34 años. Esta cifra se cuadruplicó a partir de la pandemia y alcanzó las 1.672 entre 2020 y 2024. La puesta en marcha del Chat de la Esperanza, presente en los 14 centros de la entidad y con un centenar de voluntarios, también les ha permitido llegar a niños de 12 años, algo que no habían logrado antes con la línea telefónica. Este servicio lo usan mayoritariamente jóvenes de hasta 35 años y suelen presentar problemas de ansiedad, acoso físico o ciberacoso.

Los usuarios atendidos pueden llegar a tener, e incluso rebasar, los 70 años. Si entre 2015 y 2019 atendieron a 6.250 personas en Baleares, en los cinco años siguientes fueron 21.460. Son cifras “estremecedoras” para la entidad, más si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se quitan la vida alrededor de 700.000 personas. En España, el suicidio es la segunda causa de muerte no natural. De las llamadas recibidas entre 2015 y 2019, 189 fueron de personas con ideaciones suicidas; entre 2020 y 2024 aumentaron hasta 886, un 458% más.

Salas ha animado a quienes puedan estar viviendo soledad no deseada, tristeza, ansiedad o depresión —en Navidad o en cualquier época del año— a ponerse en contacto con el Teléfono de la Esperanza: el 971 461 112 en Baleares y el 717 003 717 a nivel nacional. “Al otro lado alguien le va a escuchar y le va a echar una mano”, ha afirmado.