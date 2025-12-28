Llama la atención
Que la falta de personal en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Balears obligue a que funcionarios de este organismo de otras seis comunidades autónomas estén teniendo que tramitar prestaciones de trabajadores de las islas haciendo para ello horas extras. El objetivo es desatascar el enorme volumen de trabajo que se acumula en las oficinas del archipiélago cuando finaliza cada temporada turística. Además, esta saturación de trabajo por la falta de personal está demorando el cobro de la prestación, aunque los errores a la hora de presentar la documentación necesaria por parte del trabajador aparecen también como una de las causas que generan esos retrasos, sobre todo con la nueva ley que regula los subsidios.
La situación ecológica «comprometida» en la que se encuentra el mar ibicenco según un estudio de IbizaPreservation y la Universitat Jaume I con muestras tomadas en junio en el litoral de Talamanca, Sol d’en Serra y Santa Eulària. Las comunidades marinas están dominadas por juveniles y peces de pequeño tamaño, con presencia reducida de individuos adultos y una biomasa baja. El mismo estudio en Dénia mostró mayor biodiversidad y una biomasa claramente superior.
