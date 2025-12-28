Ibiza en alerta amarilla por lluvias y tormentas: así evolucionará el temporal

El Servicio de Emergencias 112 en Baleares ha activado el Índice de Gravedad 0 (IG-0) del Plan Meteobal ante la previsión de lluvias y tormentas en todo el archipiélago. En el caso de Ibiza, la isla permanecerá este lunes en alerta amarilla por meteorología adversa, según el aviso emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La activación del IG-0 afecta al conjunto de las Islas Baleares y responde a la previsión de episodios de lluvia que podrían ser localmente intensos, acompañados de tormentas. En Ibiza y Formentera, los avisos estarán activos desde las 00.00 horas hasta las 14.59 horas de este lunes.

Según la información facilitada por Emergencias a través de la red social X, en Mallorca el aviso amarillo por lluvias y tormentas se mantendrá entre las 12.00 y las 17.59 horas, con acumulaciones que podrían alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora. En Menorca, la alerta se activará antes, desde las 00.00 horas, y se prolongará también hasta las 17.59 horas.

Ante este escenario, el Servicio de Emergencias ha pedido máxima precaución a la población durante las próximas horas y ha instado a seguir las recomendaciones habituales en caso de lluvias intensas y tormentas.

Entre los consejos difundidos se encuentra, en el caso de permanecer en casa, asegurar puertas y ventanas para evitar la entrada de agua, no dejar objetos en el exterior que puedan ser arrastrados, evitar zonas inundables de la vivienda y permanecer en las zonas más altas. En caso de inundación, se recomienda cortar el suministro eléctrico desde el interruptor general.

Para quienes tengan que desplazarse en vehículo, Emergencias aconseja moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular, siempre que sea posible, por vías principales. Asimismo, recuerdan que ante cualquier situación de riesgo se debe contactar con el 112.