El Govern incoa 162 expedientes contra chárteres náuticos irregulares

El Govern balear ha intensificado durante 2025 la lucha contra las irregularidades en el chárter náutico, con un notable aumento de los expedientes sancionadores por infracciones en el alquiler de embarcaciones de recreo. Según datos de la Dirección general de Puertos y Transporte Marítimo, hasta mediados de diciembre se han incoado 162 expedientes relacionados directamente con esta actividad en el conjunto de Baleares, una cifra que confirma la tendencia al alza de los últimos años.

Del total de expedientes abiertos por infracciones en el chárter náutico (no se han ofrecido los datos por islas), 95 corresponden a infracciones leves, 63 a graves y cuatro a muy graves. A día de hoy, 114 procedimientos ya han sido resueltos, mientras que otros 48 continúan en distintas fases de tramitación administrativa. A estas actuaciones se suman, además, dos expedientes sancionadores por vulneraciones de la normativa de ordenación del transporte marítimo balear.

Actas y denuncias

La mayor parte de los expedientes, un total de 116, se originaron a partir de actas y denuncias presentadas por la Guardia Civil y por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. Los 46 restantes derivan de inspecciones realizadas directamente por técnicos de la Dirección general, tanto documentales como a bordo de las embarcaciones. Asimismo, permanecen pendientes de iniciar 56 actas, denuncias e informes ya recibidos, lo que anticipa nuevas actuaciones en los próximos meses.

Dos embarcaciones de alquiler fondeadas frente a s'Espalmador, en Formentera. / César Navarro Adame

Las sanciones económicas propuestas en el inicio de estos 162 expedientes ascienden a 471.600 euros. Desde el Govern subrayan que estas cifras reflejan el esfuerzo por erradicar prácticas irregulares en el alquiler de embarcaciones, muchas de ellas vinculadas a actividades de chárter sin los permisos exigidos o que incumplen la normativa vigente, con el consiguiente riesgo para la seguridad marítima y el medio marino de las islas.

En paralelo al incremento de los expedientes sancionadores, Ports de les Illes Balears avanza en la implantación de un nuevo servicio de vigilancia, inspección y control del litoral. Este dispositivo cuenta con una flota específica de embarcaciones de vigilancia, personal inspector habilitado y un sistema de coordinación centralizado, con el objetivo de reforzar la detección de infracciones y la presencia preventiva en la costa, especialmente durante la temporada alta de actividad náutica, durante los meses de verano.