Gastronomía cajún y rock sureño en el regreso del Soul Food Fest

La espera por fin terminó. El pasado 12 de octubre, la quinta edición del Soul Food Fest, enmarcada en las fiestas de Cala de Bou, tuvo que aplazarse debido a las intensas lluvias. Más de dos meses después, el emblemático festival que combina gastronomía y música del sur de Estados Unidos se ha retomado en el auditori de Caló de s’Oli.

La fiesta es el plan dominical perfecto para Marc Sangonzalo y Avril Louise Clarke, un joven matrimonio residente en la isla. Él es ibicenco, mientras que ella es estadounidense. Las raíces de la mujer explican, en gran parte, la asistencia de la pareja, que se muestra tranquila a escasos metros del escenario, en Cala de Bou. Todavía no ha comenzado el primer concierto ni hay demasiado ambiente en la zona. Aun así, son optimistas con lo que han visto durante los compases iniciales: "Tiene buena pinta. Nos gusta venir a todos los eventos con música en vivo y, además, hoy, 28 de diciembre, el tiempo acompaña".

Al margen de la música en directo, la comida cajún, característica del estado sureño de Luisiana, es otro de los principales atractivos del festival. "Probé comida cajún cuando fuimos a Nueva Orleans y creo que me gustó, aunque no me acuerdo demasiado bien del sabor", afirma Sangonzalo. A continuación, le pregunta a su pareja, experta en la materia: "¿Cómo se llama el menú que ofrecen aquí?". Ella le responde: "Étouffée, que es una especie de arroz guisado con especias típicas de la cocina criolla".

Aunque Sangonzalo y Clarke tienen ganas de degustar la oferta culinaria, se han llevado un pequeño chasco: "Teníamos en mente que hubiera una mayor variedad de platos de la cocina cajún".

A pocos metros de Sangonzalo y Clarke se encuentran María José Santamaría y Billy Albero, un matrimonio que lleva cerca de 40 años casados y que se enteró de la existencia del evento por la prensa. Por ello, "nos ha parecido una buena idea venir". Sin embargo, lamentan que la oferta culinaria no haya estado a la altura de sus expectativas: "Esperábamos que hubiesen más puntos de venta de comida, ya que solo hemos visto uno".

La jornada también supone una oportunidad de oro para aprender de los artistas de la quinta edición del Soul Food Fest, según explica Albero: "Yo soy el batería de la banda Blue Yatoo Rock and Blues. Como músico, he venido a curiosear y a ver cómo lo hacen. Aunque no los conozco mucho, por lo visto son bastante conocidos".

El matrimonio se muestra desconcertado con los horarios de los conciertos. Son casi la una del mediodía y Santamaría indica que "pensaba que la primera actuación ya habría comenzado a estas horas".

Albero cuenta que sus géneros musicales favoritos son el rock y el blues. En cambio, las preferencias musicales de otros asistentes a la jornada, como Álex Barlanga y Laura Sú, son más amplias: "Escuchamos música de todo tipo, no hacemos ascos a nada. Eso sí, lo que más nos gusta es el rock y todas sus variantes".

Berlanga y Sú no tienen del todo decidida la agenda del día y la condicionan a la evolución meteorológica. "Estamos mirando lo que indican las aplicaciones del tiempo en las próximas horas. No queremos que una hipotética lluvia nos pille en Cala de Bou". En caso de que no se registren precipitaciones, el plan inicial pasa por comer en Caló de s’Oli, aunque matizan: "Si no nos convence la comida, iremos a buscar algún restaurante o bar por la zona".

De Noruega a Cala de Bou

Hay quienes aprovechan las Navidades para visitar a la familia y, de paso, disfrutar del Soul Food Fest, como es el caso de Miriam Costa, una joven ibicenca que vive en Noruega con su pareja, Arsen Gagloiev, de origen noruego. Ambos se encuentran en Cala de Bou para escuchar música en directo, aunque, como explica Costa, "vamos un poco a ciegas y no sé cuánto rato estaremos; dependerá de cómo nos sintamos".

Con el paso de los minutos, el patio exterior del auditorio deja de presentar un aspecto tan desértico. La mayoría de los asistentes apura hasta el último momento, ya que muchos llegan al recinto pocos instantes antes de que Acoustic Springsteen, el primer grupo en actuar en el Soul Food Fest 2025, anime el ambiente durante la soleada mañana navideña.

El trío formado por el cantante y guitarrista Soulman Sal, el acordeonista Raúl Moya y el bajista David Mascaró ameniza la jornada con un repertorio de canciones del cantautor estadounidense Bruce Springsteen. Mientras tocan, junto a la barra de bebidas —otro de los principales reclamos del día—, Paco Boberman, presidente de la Asociación Cultural Great River Road, ultima los preparativos del Crawfish Étouffée.

Boberman explica cómo surgió la idea para decidir el menú diseñado para la edición de este año: "Todos los integrantes de la asociación somos muy aficionados a la cocina típica de Luisiana y se planteó este plato, que finalmente aceptamos. Nunca lo habíamos cocinado, pero hemos hecho un ensayo previo".

La fiesta tenía previsto continuar por la tarde con la actuación de Little Pomegranate Honey, en una edición atípica marcada por la escasa afluencia de público en plena Navidad.