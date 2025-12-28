Formentera e Ibiza disparan su producción de vinos de calidad en 2025, con subidas del 40,6% y el 13,6%

La producción de vino con marca de calidad de las Illes Balears ha cerrado 2025 con 55.126 hectolitros, un 3,5% más que en 2024, según los datos publicados por la conselleria de Agricultura del Govern balear. Dentro de este balance, Ibiza y Formentera destacan por el fuerte impulso de sus vinos con sello 'Vi de la Terra', con incrementos del 13,6% y del 40,6%, respectivamente, en una campaña marcada por factores meteorológicos y sanitarios que han condicionado el resultado final.

La cifra global incluye vinos amparados por las DOP Binissalem y Pla i Llevant, además de las indicaciones geográficas Vi de la Terra Mallorca, Illa de Menorca, Eivissa, Formentera, Serra de Tramuntana e Illes Balears. Pese al aumento de producción, la superficie de viñedo en producción destinada a vinos de calidad se situó en 2.105,4 hectáreas, un 2,9% menos que el año anterior. En paralelo, la producción total de uva alcanzó 8.892 toneladas (+4,4%), con un rendimiento medio de 4.224 kg por hectárea (+7,5%), aunque todavía por debajo de los registros de 2022 y 2023.

Por segmentos, la campaña deja una lectura clara: la producción de vino con denominación de origen disminuyó un 4,2%, mientras que los vinos de la tierra crecieron un 7%. En ese apartado, el aumento fue especialmente notable en Menorca (+27,3%), y aún más en las Pitiusas, con el salto de Formentera (+40,6%) y el avance de Ibiza (+13,6%). El Govern atribuye este crecimiento, en parte, a la entrada en producción de nuevas viñas y a la recuperación de parcelas que el año anterior no pudieron vendimiarse.

Más blancos y rosados y menos tintos

En cuanto a tipologías, el mercado se mueve hacia perfiles más ligeros: los vinos blancos subieron un 1,8%, hasta 21.851 hectolitros, y los rosados registraron el mayor incremento, un 25,3%, con 11.784 hectolitros. En cambio, los tintos bajaron un 4%, quedándose en 21.491 hectolitros.

El director general de Cañlidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha señalado que “la vendimia de 2025 ha sido especialmente compleja de interpretar” por la influencia de varios factores sobrevenidos. Entre ellos, citó la granizada del 16 de abril, los daños de las torcaces, la presencia de enfermedades como mildiu y oídio, y el cese de actividad de algunas bodegas, circunstancias que “han limitado el potencial productivo” en determinadas zonas.

Llabrés subrayó además que, aunque el dato mejora el de 2024, la producción sigue lejos del máximo histórico de 2023 (68.440 hectolitros) y se ajusta “mejor a la demanda actual”, especialmente teniendo en cuenta las existencias acumuladas de aquella añada excepcional.

En ese nuevo equilibrio, Ibiza y Formentera consolidan su progresión dentro del mapa vitivinícola balear, con un crecimiento que refuerza el papel de las Pitiusas en los vinos de calidad del archipiélago.