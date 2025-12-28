Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alertan de una "estafa total" con cambios de billetes de avión en Ibiza

Una viajera denuncia las condiciones de un bono de una aerolínea

Aviones de Vueling

Aviones de Vueling

Redacción

Una mujer residente en Ibiza ha alertado de una "estafa total" que dice haber sufrido después de aceptar el cambio en un billete de avión que le había propuesto la aerolína con la que lo había adquirido.

"Hola, si tenéis algún viaje programado con la compañía Vueling y os envían este correo ni os molestéis en aceptar sus cambios", empieza su mensaje, publicado en sus redes sociales. En la imagen adjunta, se puede leer el contenido del correo electrónico.

La propuesta de la aerolínea era la siguiente: "¿Te interesaría cambiar tu vuelo y obtener un descuento de 250 euros por persona? El avión que opera tu vuelo viaja muy lleno, por lo que queremos ofrecerte la posibilidad de cambiarte al vuelo que elijas de la siguiente lista y sin coste".

El mensaje enviado por la aerolínea

El mensaje enviado por la aerolínea / D.I.

La mujer, que tenía su vuelo para viajar desde Ibiza este lunes 29 de diciembre, decidió aceptar el trueque que, según denuncia, le sorprendió por las condiciones leoninas que traía implícitas.

"Te dan un bono que no sirve para las personas residentes y tampoco para comprar vuelos a nombre de otro familiar. Es una estafa total y solo tiene un uso y no es reembolsable. He perdido mi asiento pagado y la hora de mi vuelo. Es un fraude total con el que ellos venden a otras personas tu billete casi al doble de precio. Que no os estafen como han hecho conmigo", alerta.

