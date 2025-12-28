Domingo con tiempo inestable en Ibiza y Formentera: ¿Volverá a llover?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo que el sistema de bajas presiones situado al suroeste de la Península deje un día marcado por la inestabilidad en las Pitiusas, con predominio de cielos nubosos y algunas precipitaciones aisladas.

Tanto en Ibiza como en Formentera, la mañana comenzó con algunas nubes que se mantendrán durante el resto de la jornada. Pasado el mediodía, podrían registrarse chubascos ocasionales, con mayor probabilidad de precipitaciones después de las 18 horas.

La predicción del tiempo en Ibiza / Captura Aemet

En cuanto a las temperaturas, las máximas irán en aumento y las mínimas se mantendrán con pocos cambios. En Ibiza, la mínima prevista para este domingo es de 10ºC y la máxima de 17ºC, mientras que en Formentera las temperaturas se moverán entre los 11 y los 17 grados.

Las posibilidades de que se registren nuevamente lluvias aumentan el lunes: Aemet prevé un 90% de probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada en las Pitiusas, con algunas tormentas. Las temperaturas, en tanto, oscilarán entre los 9ºC y los 15ºC en Ibiza, con la misma máxima y una mínima pronosticada de 10ºC en Formentera.