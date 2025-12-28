Can Bonet celebra su día grande con inocentada incluida

Que coincidan el Día de la Sagrada Familia y el de los Santos Inocentes puede dar mucho juego y si no, que se lo digan al obispo de Ibiza, Vicent Ribas, que, aprovechando la coincidencia, quiso este domingo dar el remate a la fiesta grande de Can Bonet, ses Païsses y Sol y Descanso con una broma que por unos minutos algunos se tomaron en serio. La inocentada la gastó justo al concluir la ceremonia religiosa, dirigiéndose al párroco de la iglesia, Virgilio Bago: «¿Les comunicamos el secreto a todos ? Don Virgilio se marcha porque lo han nombrado obispo en Bohol, en Filipinas». Ante el anuncio, rostros anonadados, algún «¡qué pena!», luego aplausos e incluso lágrimas entre algunos miembros de la comunidad filipina que cada domingo van a misa al templo de Can Bonet.

Segundos después, comenzaron los murmullos entre los feligreses. «¿Es una inocentada o va en serio?», se preguntaba, como muchos otros, Francesc Ribas Ribas, que no se pierde una fiesta patronal de la isla y siempre va ataviado de templario. Antonio Colomar, vecino de Sant Antoni, lo vio muy claro desde el principio: «Es una broma».

Por si a alguien le quedaban dudas, el comentario en tono jocoso que hizo después el obispo dejó claro que todo había sido una travesura: «Tan asustados han quedado algunos miembros de la comunidad filipina que han dejado de cantar». Según confesó después, la inocentada se le ocurrió de forma espontánea en el momento y ni el párroco de origen filipino estaba al tanto de ello.

El párroco de Can Bonet, Virgilio Bago, y el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, durante la procesión. / JA RIERA

Algunos siguieron con el cachondeo hasta el final. «¡Muchas felicidades por su cargo de obispo, pero qué pena que se tenga que ir justo ahora que le acaban de hacer la nueva casa parroquial!, le dijo bromeando a Bago uno de los vecinos al terminar el evento religioso.

Precisamente, durante su homilía, el obispo hizo mención a la reciente inauguración de Can Virgilio, la nueva vivienda del párroco de Can Bonet. Ribas, que preside la misa de la fiesta grande de la parroquia desde sus tiempos de administrador diocesano, en 2020, dedicó gran parte de su sermón a hablar del valor de la familia, «esencial en el plan de Dios», y de la importancia del «respeto, cuidado mutuo y la gratitud entre generaciones».

«La baja natalidad de España refleja miedos, inseguridades y falta de esperanza», apuntó para luego referirse a la parroquia de Can Bonet, «una familia grande y viva» gracias, dijo, a sus integrantes. Tuvo palabras de gratitud especialmente para la comunidad filipina y para la asociación de vecinos.

Can Bonet, «una gran familia»

«Cuando parroquia y barrio caminan juntos se construye una verdadera comunidad», resaltó antes de expresar su deseo de que «Can Bonet siga siendo un hogar abierto, alegre y acogedor».

Poco antes de concluir la misa, en la que participaron el coro parroquial y el de la comunidad filipina junto a los sonadors de la Colla de Can Bonet, intervino Virgilio Bago, que, dando la razón al obispo, destacó que este barrio de Sant Antoni «es una gran familia con mucha potencia y mucha esperanza».

Tras los aplausos de la concurrencia, llegó la broma de Vicent Ribas, que luego invitó a todos los feligreses a cantar el villancico ‘Campana sobre campana’ para darle un toque navideño a la celebración, a la que asistió un buen número de autoridades, entre ellas, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí; gran parte de la corporación municipal de Sant Antoni, encabezada por el alcalde del municipio, Marcos Serra; y el vicepresidente del Govern, Antoni Costa.

La inocentada de Ribas fue la anécdota más comentada del día grande de la parroquia, la Sagrada Familia, que desde 2021 se celebra cuando litúrgicamente le corresponde, el primer domingo después de Navidad. «Para mí esta celebración es muy especial porque es el aniversario del templo», señaló Sonia Cabinta, integrante de la comunidad filipina. «Para nosotros son fechas muy especiales porque participa todo el barrio», apuntó, por su parte, María José Torres, presidenta de la Asociación de Vecinos de Can Bonet, la entidad que organiza estos festejos patronales.

María José Torres reparte ‘bunyols’. / JA RIERA

A la misa, le siguió la procesión religiosa, en la que se sacaron seis imágenes, la última la de la Sagrada Familia. Al terminar, la agrupación vecinal repartió vino y bunyols y la Colla de Can Bonet ofreció una exhibición de ball pagès, que este año, a diferencia de otros, se organizó en la carretera, frente a la entrada de la iglesia.

Medio siglo en el barrio

La ballada no se la quisieron perder ni uno de los más veteranos de la agrupación folclórica, Juanjo Costa, ni su hijo Lluc, de nueve años, que hasta el sábado estuvieron mirando cada dos por tres el parte del tiempo rezando para que no lloviera. Por suerte, la meteorología fue benevolente y los asistentes pudieron disfrutar de la celebración, entre ellos, Pepita Boned Boned y Margarita Torres Serra, que llevan más de medio siglo residiendo en esta zona. «Son unas fiestas muy guapas», dijeron antes de aprovechar para reclamar, entre otras cosas, «más vigilancia» para el barrio. «La zona antigua, ses Païsses, está un poco abandonada, las calles son estrechas, faltan aceras y hay suciedad», lamentó Boned. Sin embargo, a pesar de las quejas, reconocieron que ninguna de las dos se marcharía del barrio: «Es un lugar tranquilo y tenemos muy buenos vecinos».