Una buena ‘brulada de corn’

La clásica Xacota Pagesa de la agenda navideña de Vila incluyó una sesión de brulada de corn como homenaje a este antiquísimo método de comunicación de Ibiza. Su sonido grave se podía oír a kilómetros de distancia, cosa que aprovechaban los vendedores o los pescadores. Eso sí, hace falta cierta habilidad para conseguir su caracerístico acento.