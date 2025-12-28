Una buena ‘brulada de corn’

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La clásica Xacota Pagesa de la agenda navideña de Vila incluyó una sesión de brulada de corn como homenaje a este antiquísimo método de comunicación de Ibiza. Su sonido grave se podía oír a kilómetros de distancia, cosa que aprovechaban los vendedores o los pescadores. Eso sí, hace falta cierta habilidad para conseguir su caracerístico acento.

