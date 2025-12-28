El alcalde de Ibiza comparte un mensaje por Navidad: “Lo que nos une no siempre se ve, pero siempre se nota”

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha compartido en sus redes sociales un vídeo con motivo de las fiestas navideñas en el que lanza un mensaje de cercanía, reflexión y esperanza dirigido a toda la ciudadanía.

En la publicación, el alcalde recuerda que estas fechas “son un recordatorio de todo aquello que nos hace sentir cerca los unos de los otros”, y destaca los pequeños gestos, las sonrisas y la vida que llenan las calles y plazas de la ciudad. Asimismo, desea que "la ilusión, la calma y la alegría estén presentes en cada hogar y en cada corazón", y agradece a los vecinos y vecinas su implicación diaria para hacer de Ibiza una ciudad especial.

El mensaje que acompaña al vídeo subraya también que “lo que nos une no siempre se ve, pero siempre se nota”, incluso en momentos en los que la situación no ha sido fácil, y concluye con una felicitación de Navidad y un deseo de salud y alegría para el año 2026.

En el vídeo, Triguero aparece hablando a la ciudadanía con una voz en off y rememora su infancia, cuando la Navidad era “el momento más mágico del año, con las luces iluminando las calles, los olores característicos de estas fechas y la emoción de creer que todo era posible". Según explica, "tras todo lo vivido recientemente, estas fiestas adquieren un significado aún más especial".

“El espíritu de la Navidad son los recuerdos que nos hacen sentir más cerca de nuestra gente”, afirma, y destaca la importancia de cuidarse, valorar lo que se tiene y disfrutar de la compañía de las personas queridas. Tras la tormenta, señala, "se ha aprendido que la verdadera luz no viene del cielo, sino de quienes siguen creyendo en los demás y mantienen viva la ilusión, una luz que, según el alcalde, no debe dejar de encenderse".