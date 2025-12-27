El vídeo viral de Mati Party sobre Ibiza: "¿Cómo voy a superar esto?"

"Si no eres feliz en Ibiza y no lo pasas bien en Ibiza, habría que ver en qué lugar del mundo" lo podrías ser. Con esa frase arranca el último vídeo publicado en TikTok por el creador de contenido Mati Party, que se ha sumado al eterno debate sobre si la isla es un destino "para todos" o si, por el contrario, depende de cómo se viva la experiencia.

En su mensaje, el influencer defiende que Ibiza ofrece distintas formas de disfrutar y que, precisamente por eso, le cuesta creer que alguien se marche con la sensación de no haberlo pasado bien. "Hay diferentes maneras de disfrutar la vida ahí", sostiene, antes de rematar con una idea que resume su postura: quien elige Ibiza, "se lo pasa increíble".

En Ibiza es difícil aburrirse

Mati Party insiste en que la isla tiene suficientes alternativas como para encajar en perfiles muy distintos, y que el problema, en muchos casos, no es el lugar sino el planteamiento del viaje. En su vídeo, sugiere que incluso los que llegan sin informarse demasiado, sin contactos o sin plan previo, terminan encontrando su sitio.

Lo explica con un ejemplo muy concreto: el viajero que "mete la pata" porque no habló con nadie ni vio recomendaciones antes de reservar, pero aun así acaba disfrutando. Según su reflexión, en Ibiza siempre aparece una opción sobre la marcha que salva la experiencia.

El 'post-Ibiza' y la huella del primer viaje

El creador de contenidos también habla desde la experiencia propia. Cuenta que en su caso se enamoró de la islay que la vivió con intensidad. "Me pareció una locura, disfruté muchísimo", asegura, antes de describir un efecto que muchos visitantes reconocen: el bajón al regresar a casa. Dice que llegó a tener "cuatro o cinco días de depresión" después del viaje.

Para Mati Party, esa reacción tiene una explicación: la primera vez en Ibiza suele marcar. "Tu primer viaje a la isla siempre marca, por una u otra cosa marca", concluye, convencido de que la experiencia deja huella y provoca que a más de uno le cueste volver a la rutina después de disfrutar de la isla.