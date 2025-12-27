El traslado de residuos desde Ibiza rebaja la tarifa de basuras en Mallorca

El Consell de Mallorca rebajará la tarifa de basuras un 10 por ciento en el año 2026. En una nota de prensa, el Consell ha informado que reducirá la tarifa de residuos sólidos urbanos (RSU) en el año 2026 con efectos retroactivos a partir del 1 de enero.

Esta reducción es posible tras la convalidación del Decreto ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos el 16 de diciembre en el Parlament y que da cobertura legal al programa piloto de traslado de residuos de Ibiza a Mallorca para su incineración. En concreto, sólo de la fracción de rechazo.

Asimismo, el decreto establece una subvención del Govern al Consell como administración receptora de residuos, directamente o indirectamente por medio de la amortización inherente al coste de las inversiones efectuadas por la entidad concesionaria del servicio en las plantas de tratamiento de Mallorca, por un importe de 50 millones de euros distribuidos en 10 años.

Bajada de las tasas

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que "con esta rebaja se cumple con el compromiso de reducir la tarifa de residuos en un 10 por ciento en esta legislatura para proteger el bolsillo de los ciudadanos de Mallorca".

"Mientras la mayor parte del país tendrá que hacer frente a una subida generalizada de la tasa de residuos por una ley estatal del año 2022, en Mallorca, no sólo se ha congelado esta subida, sino que a partir del año que viene se reduce la tarifa en un 10 por ciento", ha añadido Galmés.