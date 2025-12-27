Una regleta provoca un incendio en una casa en Ibiza

Un incendio urbano registrado este martes por la tarde en una vivienda situada en la segunda planta del número 54 de la calle Ramon Muntaner, junto al Hotel Los Molinos, se ha saldado sin víctimas y con daños materiales escasos, gracias a la rápida intervención de los bomberos y a que el fuego quedó confinado en el interior del inmueble.

Según las primeras observaciones, y según cuenta a este diario el cabo de Bomberos, José Roig, el origen del incendio no habría sido el árbol de Navidad, como se indicó inicialmente, sino un mueble del salón que contenía una regleta con varias conexiones eléctricas. "En uno de los puntos de la regleta se ha detectado una zona quemada, lo que habría provocado que el fuego prendiera en el mueble y se iniciara el incendio. No obstante, será necesaria una investigación más exhaustiva para confirmar definitivamente las causas", indica Roig.

Las puertas, cerradas

El fuego avanzó lentamente debido a que la vivienda se encontraba cerrada y con las puertas clausuradas, lo que redujo la entrada de oxígeno y ayudó a que las llamas no se propagaran con rapidez. De hecho, la actuación de extinción fue mínima, ya que el incendio estaba prácticamente controlado a la llegada de los efectivos.

El propietario de la vivienda en ese momento estaba fuera. Al regresar, se percató de la situación y dio aviso a los servicios de emergencia. No fue necesaria ninguna actuación adicional ni evacuaciones.

En el operativo participaron seis bomberos: dos en una primera salida y posteriormente un camión nodriza con mayor capacidad de agua, además de los vehículos habituales, dos camiones y una pickup. La intervención tuvo una duración aproximada de 20 minutos.

El aviso se recibió alrededor de las seis de la tarde y el operativo quedó finalizado sobre las 18.30 horas.