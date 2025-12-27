La Plataforma de Protectoras de Ibiza agradece que Santa Eulària quiera salvar a la perrita llegada en patera

La Plataforma de Protectoras de Ibiza ha expresado públicamente su agradecimiento al Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Eulària por la gestión realizada en el caso de la perrita que llegó recientemente a la isla a bordo de una patera. La entidad destaca la "actitud responsable y el compromiso institucional" mostrado ante una "situación compleja que, por motivos sanitarios y administrativos, podía haber acabado con el sacrificio del animal".

La perrita procede de Argelia, un país considerado de riesgo por rabia endémica, circunstancia que la situaba en un escenario especialmente delicado desde el punto de vista de la salud pública teniendo en cuenta la normativa veterinaria vigente. Pese a ello, el departamento municipal ha manifestado "una clara voluntad política de estudiar alternativas a la eutanasia" al valorar la aplicación de protocolos de cuarentena y otras medidas sanitarias controladas.

Enfoque respetuoso

Desde la Plataforma subrayan que esta postura refleja un "enfoque equilibrado, respetuoso con la legislación, pero también sensible a los principios de bienestar animal". Asimismo, ponen en valor la decisión de "fomentar el diálogo y la colaboración con entidades especializadas, fundaciones animalistas y profesionales veterinarios para buscar soluciones técnicamente viables que prioricen la vida del animal sin poner en riesgo la salud pública".

Las protectoras consideran que este tipo de actuaciones, "sientan un precedente positivo para la gestión de casos similares en el futuro y refuerzan la confianza entre las asociaciones de protección animal y las administraciones públicas". A su juicio, la cooperación entre sociedad civil y autoridades locales resulta "clave para afrontar situaciones excepcionales como la vivida recientemente en Ibiza".

Finalmente, la Plataforma de Protectoras de Ibiza reitera su apoyo y plena disposición a colaborar en iniciativas que promuevan los derechos y el bienestar de los animales, así como en el desarrollo de "protocolos justos, humanos y eficaces para responder a casos similares en el futuro".