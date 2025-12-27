El niño de Ibiza que protagonizó un libro infantil estadounidense en los años 60

Hay experiencias de infancia y juventud inolvidables para Alberto Torres Marí (Sant Carles, 1952) y una de ellas, sin duda, es la de haber protagonizado con trece años un libro infantil que en su día leyeron millones de niños norteamericanos. El relato ilustrado con fotografías creado por Gina y Harold Liebow se titula ‘Juanito of the Tower’ y lo publicó, en inglés, el gigante editorial McGraw-Hill en 1966. Hace unos meses, con ayuda de la periodista Montse Monsalve, el empresario hostelero retirado decidió traducirlo al castellano para compartir este recuerdo tan preciado.

"Tengo 150 ejemplares que he ido regalando a familiares, amigos y conocidos", explica mientras muestra la edición española, ‘Juanito de la Torre’, y la publicación en inglés, de la que conserva un volumen que perteneció en su momento a la Linebaugh Public Library, la librería pública de Murfreesboro, una localidad del estado de Tennessee. "En un viaje que hice con mi mujer y mis hijos a Estados Unidos compré en una librería los últimos ejemplares que quedaban", apunta.

Para saber más detalles sobre esta obra dirigida al público infantil y juvenil norteamericano contamos con el testimonio de su protagonista y con el del editor e investigador Martin Davies, que conoció personalmente a Harold Liebow, fallecido en Ibiza en 2010. Gracias a él, supo de la existencia de ‘Juanito of the Tower’. "Compré el libro a una librería de Nueva York en 1998 y contacté con su protagonista, Alberto Torres, para saber más", explica. Añade que barajó la posibilidad de hacer una versión simplificada del relato que sirviera a los niños ibicencos para aprender inglés, una idea que ya se le había pasado por la cabeza a Harold Liebow, y con ese propósito en mente contactó con McGraw-Hill en varias ocasiones, aunque finalmente desistió del proyecto.

La portada de la obra en inglés de Gina y Harold Liebow. / McGraw-Hill

Los autores de este fotolibro eran una pareja de Nueva York, ella profesora en el instituto Stuyvesant y él un fotógrafo y periodista que en el pasado había sido corredor de bolsa. Según explica Davies en un artículo publicado en 2002 en la web ‘Ibiza History Culture’, la editorial McGraw-Hill los contrató para llevar a cabo una serie de libros "destinados a ofrecer una lección instructiva a los niños estadounidenses" sobre el estilo de vida de la población infantil de distintos países de Europa. "Dos preocupaciones educativas sustentaban el proyecto: el predominio de las ciencias y el fenómeno beatnik. Se esperaba que los ejemplos llegaran del otro lado del Atlántico, donde los jóvenes estaban menos inclinados hacia lo científico y no necesitaban romper de forma tan radical con el pasado", detalla el editor británico.

La idea era que viajasen a Europa para recabar el material necesario para crear relatos protagonizados por niños y ambientados en distintos países, como España, Francia, Finlandia y lo que hoy es la República Checa. De esa colección a Davies solo le consta que vieron la luz el de ‘Juanito of the Tower’ y ‘Pierre and the challenge; a French family story’, publicado en 1967.

Las motivaciones del proyecto literario

Afirma el editor que la idea inicial, en el caso de España, era que los autores fueran hasta Andalucía para retratar a una familia campesina de Málaga, pero la casualidad quiso que, finalmente, se decantaran por Ibiza. Según contaba el propio Harold Liebow en uno de los muchos artículos que escribió para la web ‘Ibiza History Culture’, "todo comenzó en París en 1964" cuando en una fiesta "una influyente señora", la madre del cineasta alemán Barbet Schroeder, director de la icónica película rodada en Ibiza ‘More’, le invitó a la celebración navideña que iba a hacer en su casa de Punta Galera, en Sant Antoni. La pareja viajó hasta la isla y tanto les gustó que decidieron convertirla en escenario para su libro sobre la vida en España.

A su protagonista, Alberto Torres Marí, Gina y Harold Liebow lo descubrieron en Sant Carles cuanto tenía "entre doce y trece años". "Vinieron al colegio y nos estuvieron haciendo fotos en el patio a los que teníamos entre doce y catorce años. Yo me dirigí a ellos en inglés y creo que me escogieron por eso y no porque fuera fotogénico", relata el dueño, entre otros hoteles, de Aguas de Ibiza. En aquella época, recuerda, eran muy pocos los que manejaban este idioma. Él tuvo la suerte de empezar a aprenderlo a los siete años con "unos profesores jubilados de Harvard" que adquirieron una vivienda a 500 metros de la de su familia y que compraban a sus padres verduras y huevos.

Libro y película

Durante muchos meses, él habla de "un año y medio aproximadamente", Harold y Gina Liebow y un equipo de tres cámaras estuvieron trabajando con Torres, su familia y otros ibicencos en este proyecto literario-fotográfico, que incluía, además, un cortometraje del que se ha perdido el rastro. Torres recuerda como si fuera ayer cuando grabó una de las escenas más difíciles, en la que yendo en bicicleta se chocaba contra un rebaño de ovejas. "La tuvimos que repetir tantas veces que llegó un momento en que, en cuanto me veían, las ovejas se echaban a correr", se ríe el empresario, que acudió invitado a la presentación del libro y el corto en Washington en 1966.

"Me contaron que el proyecto de McGraw-Hill dirigido a escolares lo subvencionaba el gobierno de Estados Unidos, preocupado por toda la juventud que dejaba el país para irse a vivir a Ibiza", explica sobre los motivos que le dieron los autores para hacer esta publicación. La obra se la dedicaron a Joan d’en Xico, primo del padre de Torres, que, además de interpretar a uno de los personajes del relato, ejerció de traductor tirando de sus conocimientos de inglés adquiridos cuando migró a Estados Unidos.

El argumento

Además del propio Alberto Torres y de parte de su familia, entre ellos su padre, su madre, su hermana y su abuela nonagenaria, hay otros ibicencos que aparecen en las páginas de ‘Juanito of the Tower’, como un niño llamado José Antonio que vivía en Vila.

Imagen tomada por Harold Liebow en la que Alberto Torres Marí posa sentado junto una antigua torre de defensa de la isla. / Harold Liebow / V. Marí

El relato es todo ficción. Entre Juanito de la Torre y Alberto Torres las únicas coincidencias eran, en aquel momento, la edad, que los dos son de Sant Carles y que sus padres eran campesinos. El protagonista de esta obra, al que le gusta meditar en una torre de piedra cercana a su casa y soñar con piratas y corsarios, empieza a tener dudas existenciales sobre su futuro cuando a su progenitor le ofrecen comprarle la finca familiar para construir hoteles y casas de vacaciones. A Juanito el campo no le gusta, así que sus padres le dan oportunidad de salir de Sant Carles e intentar decidir qué hacer con su vida. Para ello visita a sus tíos, uno que vive en Vila y tiene un restaurante, otro que trabaja como salinero y un tercero que es pescador. Hasta aquí se puede leer de una obra que evoca cómo era el día a día de muchos ibicencos hace seis décadas, con sus tradiciones y sus fiestas; y en la que se puede contemplar, entre otras localizaciones, la iglesia de Sant Carles, las calles de Dalt Vila, el Mercat Vell o el bar Ca n’Anneta.

Como dice en el prólogo de la edición en castellano, releer a Gina y ver las fotos de Harold a Alberto Torres le permiten revivir "recuerdos maravillosos de una infancia feliz" en Ibiza.