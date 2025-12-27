Unas matanzas a cubierto para honrar a la sobrasada de Ibiza

Mientras Esidro Ramis empieza a espolvorear una bolsa de pimentón sobre la carne picada de cerdo, el público de la Fira de sa Sobrassada parece quedar hipnotizado por sus movimientos. Uno de los espectadores, Marcos, originario de Granada, confiesa que, hasta su llegada a la isla, desconocía que la sobrasada se embutiera en una tripa: «La que tenemos por los supermercados de allí viene en un tarro». «Por cierto, ¿cuál es la diferencia entre la sobrasada de Mallorca y la ibicenca?», se interesa Marcos, conversando con dos autóctonos que toman imágenes del matancer en plena faena. Aunque compartan ingredientes, podría hablarse incluso de dos productos diferentes.

La variante de Ibiza es mucho más magra y, mayoritariamente, suele embutirse en intestino delgado. En cambio, esta variedad delgada se conoce como llonganissa en Mallorca, donde denominan sobrasada, untuosa y con mucho más tocino que en las Pitiusas, a la que se comercializa dentro del intestino grueso. «Para un ibicenco, lo de Mallorca es paté de grasa y pimentón», le resumen a Marcos.

Ramis siempre salpimenta la pasta de carne a ojo, pero detalla que, para 30 kilos de trozos de cerdo, añade un kilo de pimentón. Solo emplea las partes más nobles, mientras que la carne sanguinolienta se aprovecha para el botifarró.

Cuando ya ha vertido todos los ingredientes, los niños se amontonan alrededor de la artesa para ponerse manos a la obra por tandas. «Lo pasan pipa cuando amasan», apunta Ramis. Tanto que el año pasado, en la segunda edición de la Fira de sa Sobrassada en Sant Jordi, se dio cuenta de que muchos de ellos se colaban para ponerse de nuevo a mezclar la carne.

Toda la vida de matanzas

Aunque la feria se celebre en una carpa, el revuelo de los niños alrededor revive una imagen característica de las matanzas tradicionales. En ellas, los más pequeños echaban una mano activamente, como si fuera un juego.

Da fe de ello Ramis, que recuerda participar en las matanzas desde que tiene uso de razón. «Toda la vida hemos hecho en casa», confiesa. Como era habitual, de pequeño siempre formaba parte del corrillo de niños que se ponía a tirar de la cola del cerdo cuando lo sacaban del corral para sacrificarlo.

Esidro Ramis espolvorea el pimentón para la sobrasada. / Vicent Marí.

Él sigue con la tradición familiar, aunque ahora se cumplen los protocolos para minimizar al máximo el sufrimiento del animal. Para ello, se le debe aturdir antes de darle muerte y desangrarlo. «Si no cumples con esta norma, te enfrentas a una multa de entre 600 y 1.000 euros», advierte. Además, después se entrega una muestra de carne al veterinario para que confirme que el puerco está libre de trichinella y no puede transmitir la triquinosis.

Ramis ha acabado convirtiendo esa tradición familiar en una salida profesional y es uno de los fundadores de la cooperativa ganadera que gestiona la carnicería Carn&Coop del Mercat Nou. Además, es el presidente de la Federació Pitiüsa de Races Autòctones (Fepira), que en los últimos años ha jugado un papel fundamental en la recuperación del cerdo autóctono, el porc negre pitiús.

Los niños, en plena faena. / Vicent Marí.

Con esta variedad se elabora la sobrasada más preciada, ya que cuenta con una mayor proporción de grasa infiltrada. De hecho, es la que cuenta con mayor demanda en su cooperativa, hasta el punto de que «ha habido algún mes en que no ha llegado la producción», admite. Afortunadamente, ahora no hay riesgo de desabastecimiento. «Desde el mes de septiembre, hemos elaborado más de dos toneladas de sobrasada, tanto con porc negre como con cerdo blanco», detalla.

Después de tres ediciones, Ramis se ha convertido en el matancer oficial de la Fira de sa Sobrassada. Este evento gastronómico, organizado por el Ayuntamiento, tiene la peculiaridad de que se celebra en dos semanas alternas en Sant Josep y en Sant Jordi.

Dos ferias gemelas

Sin embargo, el mal tiempo obligó a suspender la primera de las jornadas en la capital del municipio, programada la semana posado, y se pospuso para el próximo sábado 3 de enero, tal y como explica el alcalde, Vicent Roig. Ambas citas son idénticas, salvo por un detalle: en Sant Josep se elabora una frita de cerdo popular, mientras que en Sant Jordi el protagonismo gastronómico recae en las cuatro casetas de restauración, encargadas de animar las fiestas de Navidad en la plaza del pueblo.

Como no podía ser de otra manera, la oferta rinde homenaje al gran protagonista de la feria. En la caseta de Can Sala, Aitor Bodero y Ángeles Riera preparan una tortilla de patatas con sobrasada. El embutido lo pasan por la plancha antes de trocearlo para añadirlo al resto de ingredientes. «Así pierde la grasa que soltaría dentro de la tortilla», precisa Bodero. Completan su menú unos pinchos de sobrasada con queso de cabra y miel.

Aitor asa la sobrasada para que la tortilla no quede grasienta. / Vicent Marí.

En la caseta del Astro recuperan una receta tradicional de estas fechas: una frita de calamar con sobrasada, panceta, patata y boniato, según detalla Claudia Prats. Su padre es el cocinero principal, junto a sus compañeros de Sant Jordi Brothers, un equipo que ha logrado dos terceros premios en las dos últimas ediciones de la Feria del Calamar de Sant Carles.

Durante todas las fiestas, en la caseta de Can Soul destaca su oferta de empanadas argentinas que, para esta ocasión, se ha ampliado con un cocarroi de sobrasada. A su lado, el puesto de Chocho Party apuesta por el clasicismo con el pan con sobrasada, pero también se ha animado con unos nachos aderezados con el embutido y el queso.

Los más pequeños también pueden animarse a cocinar en el taller de la chef Marga Orell, que les enseña a preparar pan de pita relleno y una coca dulce con sobrasada. Antes de disfrutar de todas las viandas, los asistentes han disfrutado de la exhibición de ball pagès del Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines y de las muestras de artesanía local.