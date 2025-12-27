Las lluvias dan tregua en Ibiza, pero el tiempo sigue inestable

A pesar de que las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anunciaban un sábado cargado de lluvias, durante las primeras horas del día y pasando ya el mediodía sólo se han registrado algunas precipitaciones aisladas que no han acumulado más de un litro de agua por metro cuadrado en Ibiza, que se suman a los 20 l/m² del Día de Navidad.

Para lo que resta de la jornada, Aemet informa que continuarán las posibilidades de chubascos hasta las 18, y luego se mantendrá el cielo un poco nuboso hasta las primeras horas del domingo, en las que se esperan intervalos nubosos con lluvias escasas. Por la tarde, podría haber algunas tormentas.

El pronóstico del tiempo en Ibiza / Captura Aemet

Las temperaturas, en tanto, este sábado oscilan entre los 8ºC y los 14ºC, mientras que el domingo la mínima estará un grado por encima -9ºC- y la temperatura máxima alcanzará los 17ºC.

Las lluvias y tormentas volverán el día lunes, cuando la probabilidad de precipitaciones según Aemet es del 100% hasta el mediodía y del 95% para el resto de la jornada. Las temperaturas se mantendrán entre los 8ºC y los 16ºC.

Para el resto de la semana, se espera que el tiempo comience a estabilizarse, con alguna probabilidad de lluvias escasas en la mañana del martes y del miércoles.