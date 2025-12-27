El tiempo
Las lluvias dan tregua en Ibiza, pero el tiempo sigue inestable
Hasta pasado el mediodía solo han caído precipitaciones aisladas, con menos de un litro por metro cuadrado
A pesar de que las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anunciaban un sábado cargado de lluvias, durante las primeras horas del día y pasando ya el mediodía sólo se han registrado algunas precipitaciones aisladas que no han acumulado más de un litro de agua por metro cuadrado en Ibiza, que se suman a los 20 l/m² del Día de Navidad.
Para lo que resta de la jornada, Aemet informa que continuarán las posibilidades de chubascos hasta las 18, y luego se mantendrá el cielo un poco nuboso hasta las primeras horas del domingo, en las que se esperan intervalos nubosos con lluvias escasas. Por la tarde, podría haber algunas tormentas.
Las temperaturas, en tanto, este sábado oscilan entre los 8ºC y los 14ºC, mientras que el domingo la mínima estará un grado por encima -9ºC- y la temperatura máxima alcanzará los 17ºC.
Las lluvias y tormentas volverán el día lunes, cuando la probabilidad de precipitaciones según Aemet es del 100% hasta el mediodía y del 95% para el resto de la jornada. Las temperaturas se mantendrán entre los 8ºC y los 16ºC.
Para el resto de la semana, se espera que el tiempo comience a estabilizarse, con alguna probabilidad de lluvias escasas en la mañana del martes y del miércoles.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Justicia obliga por primera vez a pagar las horas de ferri a un camionero
- Así actuó el ladrón de langostinos en un Lidl de Ibiza en Navidad: 'Esperó su momento y embistió
- El Cuponazo de la ONCE reparte 9 millones en Ibiza
- Fallece Óscar Ferrer Marí, el 'vividor de las artes' que marcó la infancia en Ibiza
- Una mujer denuncia una agresión brutal en Ibiza: 'Me desangraba, pensé que me moría
- Caos en un vuelo de Ibiza en plena Navidad: insultos a la tripulación, intervención de la Guardia Civil, una emergencia médica y una hora de retraso
- Lotería de Navidad | Un quinto premio, dotado con 60.000 euros, cae en Ibiza: 77.715
- La terminación del Gordo deja 350.000 euros en Ibiza: 'No es mucho dinero, pero sí mucha alegría