Jueces y abogados de Ibiza temen sufrir un «caos» a partir del 1 de enero

Jueces, abogados y funcionarios de Ibiza contienen la respiración a la espera del 1 de enero, cuando se habrá ejecutado la última fase de la Ley de Eficiencia de la Justicia, un cambio completo del sistema español que sigue generando muchas incógnitas y casi ninguna certidumbre.

Unos afectados son pesimistas con los resultados futuros de la reforma, mientras que otros muestran mayor esperanza, pero todos coinciden en que las primeras semanas la adaptación va a requerir mucho esfuerzo colectivo debido a su enorme envergadura.

Porque la nueva ley conlleva una transformación no solo en la denominación de los juzgados, sino también en la organización interna, con una única oficina judicial, lo que se traduce en una reestructuración interna de las sedes judiciales y cambios de ubicación para muchos funcionarios.

Así, cada tribunal de instancia contará con una oficina judicial, que le prestará todos los servicios comunes y ofrecerá un apoyo integral, sin distinciones entre secciones, plazas judiciales u órdenes jurisdiccionales, con el objetivo de dar una respuesta homogénea y coordinada. La oficina asumirá todos los servicios que hasta ahora prestaban las secretarías de cada juzgado. Contará con un servicio común de tramitación, uno común general y uno común de ejecución.

Juez decano pesimista

El juez decano de las Pitiusas, Sergio González, se vuelve a alinear en el bando de los escépticos con la reforma y advierte de que «cambiar funcionarios de sitio y poner una cartelería nueva no va a ser la panacea que va a solucionar todos los problemas».

«No va a provocar ningún cambio efectivo, ninguna reducción de la carga de trabajo. Para eso haría falta contar con más medios. Eso es lo único que reduciría la carga, pero tener al mismo personal redistribuido de otra forma no tiene sentido», subraya a Diario de Ibiza.

El juez decano, que únicamente ha intervenido en la «distribución de espacios» dentro de los juzgados durante esta reforma, considera que «el problema es que estos equipos de trabajo que se están creando son insuficientes».

«Se ha destinado muy poco personal al servicio común de tramitación y mucho personal al de ejecución porque se cree que en la ejecución hay mucha demora. Pero lo importante es la tramitación. Cuando un asunto tarda dos años en resolverse es por la tramitación», explica.

Pese a que es pesimista con las consecuencias que vaya traer esta última fase de la reforma judicial, el máximo representante de los jueces en el partido judicial de Ibiza pide prudencia: «Vamos a esperar al día 1 de enero y después vamos a dejar que pasen seis meses para ver cuánto se ha reducido la carga de trabajo».

Tiempo de adaptación

Una opinión distinta transmite Pepita Juan, secretaria coordinadora en las Pitiusas del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) e inminente primera directora del servicio común general. «A medio plazo, y casi diría a corto, va a ser un cambio muy positivo», vaticina.

«Pero a todos nos cuesta cualquier cambio. Y en Justicia no es menos, quizás incluso más. Supone cambiar una estructura que tiene 150 años de antigüedad y eso es muchísimo tiempo. Tampoco vamos a ser utópicos y decir que va a funcionar todo perfecto desde el primer día porque nos tendremos que adaptar a muchas cosas, sobre todo al principio. El éxito dependerá de la manera de adaptarse a ese cambio», analiza.

La secretaria coordinadora de la justicia pitiusa es consciente de que «hay muchas voces en contra de esta reforma», pero augura que va ocurrir lo mismo que «pasó con la Ley de Enjuiciamiento Civil». «Cuando se introdujeron los juicios grabados la gente decía que sería imposible. Y ahora nadie quiere volver para atrás. Con el expediente digital ha pasado tres cuartas partes de lo mismo», finaliza.

Abogados «expectantes»

Por su parte, Eva María Cardona, abogada y miembro de la junta de gobierno del Ilustre Colegio Abogados de las Illes Balears (Icaib), asegura que en su gremio están «un poco expectantes» e incluso temerosos del «caos» que se pueden encontrar a partir del próximo 1 de enero.

«No estamos muy seguros de que se vaya a convertir en una Justicia más eficiente de lo que es ahora. Vemos que hay un esfuerzo enorme de todo el personal que trabaja en el juzgado para reubicarse y eso se valora mucho, pero vamos a ver los resultados. En principio, no somos optimistas porque se sigue sin invertir lo necesario», alerta.

En este sentido, remarca que la abogacía es «una profesión muy acostumbrada a cambios continuos y, de vez en cuando, cambios de mucho calado». «Y esas reformas no han supuesto una mayor agilidad ni una mayor eficiencia. Al contrario, la acumulación de casos, los retrasos y la tardanza en la tramitación han ido a más en general», zanja.